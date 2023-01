Après la Suède, le Coran profané aux Pays-Bas: l’Algérie condamne fermement

Les actes islamophobes se multiplient dans de nombreux pays européens et font réagir de par le monde.

Après que Rasmus Paludan, militant anti-Islam et anti-immigration, extrémiste suédois-danois a brulé un exemplaire du Coran, et ce en manifestant devant l’ambassade de la Turquie à Stockholm, un nouveau geste islamophobe et provocateur selon de nombreux musulmans, a été commis par le responsable de la branche néerlandaise du groupe d’extrême-droite anti-islam Pegida, Edwin Wagensveld.

En effet, on voit ce dernier dans une vidéo datant du 22 janvier 2023, qui est en train de se répandre comme une trainée de poudre, arracher une page du livre et la froisse, en déclarant : « Bientôt, il y aura des annonces pour des actions similaires dans plusieurs villes, il est temps de répondre au manque de respect de la part de l’islam par le manque de respect. »

Edwin Wagensvelda a continué à déchirer le Coran, jetant des pages au sol avant de dire : « Après avoir mangé un bon morceau et bu un verre avec notre groupe, il est maintenant temps de brûler les restes du Coran. »

De plus, la vidéo en question montre ensuite le coran et ses pages arrachées brûlant dans un feu dans une poêle posée au sol.

« Les gens qui nous connaissent et nous suivent savent que nous n’abandonnons jamais, nous ne nous laissons pas intimider par la violence et les menaces de mort », déclare le responsable de la branche néerlandaise du groupe d’extrême-droite anti-islam Pegida.

Mensen die ons kennen en volgen, weten wij geven nooit op, wij laten ons niet intimideren door gewelds en doodsbedreigingen…….geen woorden maar daden. Na 2 keer eerder direct te zijn aangehouden en te hebben vastgezeten, was vandaag de derde keer scheepsrecht! pic.twitter.com/IXqEXaODcs — EWagensveld 👊🏻🇳🇱 VRIJHEID👊🏻 (@EWagensveld) January 22, 2023

Quelle est la réaction de l’Algérie face à cet acte ?

Cet incident fait réagir les musulmans et suscite de vives réactions et la condamnation des pays arabes et musulmans, qui considèrent ce type d’acte comme, de la provocation contre les sentiments de nombreux musulmans.

L’Algérie exprime sa ferme condamnation de la tentative de porter atteinte aux sacralités islamiques suite au grave incident de la déchirure d’un exemplaire du Saint Coran à La Haye, dans le Royaume des Pays-Bas.

Réitérant sa condamnation de la répétition de ces actes de provocation aux graves répercussions sur la paix sociale, l’Algérie appelle les gouvernements des pays concernés à prendre des mesures juridiques et pratiques pour prévenir et dissuader les atteintes aux saintetés religieuses, lutter contre les discours de haine et l’extrémisme, et œuvrer pour défendre les valeurs de tolérance et de coexistence.