Après la réforme du BAC, Saâdaoui annonce un « allègement » du BEM

Dans la continuité de la réforme engagée au baccalauréat, marquée par la suppression annoncée des « matières secondaires » au profit des disciplines fondamentales, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, étend désormais sa réflexion au cycle moyen.

Après le BAC, c’est donc le Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) qui pourrait à son tour connaître une réorganisation profonde, avec un allègement des épreuves et une refonte de leur pondération, dans le cadre d’une restructuration globale du système éducatif algérien.

En effet, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a annoncé un plan de restructuration des cycles d’enseignement moyen et secondaire. Cette réforme majeure devrait impacter directement l’organisation des examens officiels, notamment le Brevet d’Enseignement Moyen (BEM).

S’exprimant lors d’une séance de questions orales au Conseil de la Nation, le ministre a souligné qu’actuellement, l’élève du cycle moyen étudie l’ensemble des disciplines afin de garantir une polyvalence nécessaire au choix de sa future orientation au lycée. Il a rappelé que le passage vers le palier supérieur reste déterminé par la moyenne annuelle combinée à celle de l’examen national.

Réforme du BEM : Saadaoui envisage l’allègement des épreuves au profit des matières à forts coefficients

Toutefois, dans le cadre de la nouvelle restructuration, Saadaoui a évoqué la possibilité de dispenser les candidats de certaines épreuves lors de l’examen du BEM. La réflexion porte sur l’exclusion des matières secondaires au profit du maintien des matières fondamentales, dotées des coefficients les plus élevés.

Selon le premier responsable du secteur, cette démarche vise à renforcer la saine compétition entre les élèves et à garantir une meilleure équité des chances. L’objectif final est d’améliorer la qualité de l’enseignement tout en adaptant le rythme scolaire aux capacités réelles des élèves et à leurs ambitions futures.

Ainsi, après avoir engagé une réforme de fond du baccalauréat, axée sur la spécialisation des filières, l’allègement des programmes et la suppression des matières secondaires en classes terminales, le ministère de l’Éducation nationale s’oriente désormais vers une réorganisation du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM).

À travers cette approche progressive, Mohamed Seghir Saadaoui entend instaurer une cohérence globale entre les différents paliers du système éducatif, en recentrant les examens nationaux sur les disciplines essentielles et en préparant les élèves, dès le collège, à une orientation plus réfléchie et mieux adaptée aux exigences du lycée et de l’enseignement supérieur.