Après la récente vague de chaleur, quelle météo faut-il prévoir en Algérie ce 9 juin ?

Après un week-end étouffant et caniculaire où le thermomètre a frôlé les 46 °C dans certaines régions du Nord, une baisse des températures semble apporter une bouffée d’air et un répit bienvenu. Mais que nous réserve cette nouvelle semaine ? La canicule va-t-elle de nouveau sévir ou allons-nous bénéficier d’une météo plus clémente ?

Un temps relativement clément marquera la météo en ce début de semaine ! En effet, les prévisions météorologiques pour ce dimanche 9 juin annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble des régions Nord du pays, avec quelques nuages plus denses dans les régions intérieures de l’Est. Dans les régions sahariennes, un tableau météorologique contrasté se dessine, avec un ciel nuageux au Nord du Sahara oriental et dans l’extrême Sud du pays, tandis qu’un ciel dégagé couvrira toutes les autres régions de notre grand Sud.

À LIRE AUSSI :

>> Tourisme dans le Sahara algérien : les 3 plus beaux sites à découvrir en 2024 !

Météo Algérie : quelles sont les températures pour ce dimanche ?

Quant aux températures, elles semblent avoir amorcé une baisse après l’épisode caniculaire qui a frappé différentes wilayas pendant le week-end. Ainsi, pour ce dimanche, la météo prévoit 24 °C à Oran et à El Bayadh, 27 °C à Alger et à Annaba, 31 °C à Laghouat, 34 °C à Tébessa et 35 °C à Ouled Djelal. Dans l’après-midi, les températures devraient atteindre 37 °C à Biskra, 38 °C à Ghardaia, 40 °C à Timimoun et à Illizi, et 42 °C à Illizi.

À LIRE AUSSI :

>> Exploitation des plages – Saison estivale 2024 : quelles sont les conditions requises ?

Par ailleurs, il convient de rappeler que ce dimanche 9 juin 2024 débuteront les épreuves du baccalauréat en Algérie pour la session 2024. Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, avait révélé que 862 733 candidats s’apprêtent à passer leurs examens du BAC, qui se dérouleront à compter de ce dimanche jusqu’au jeudi 13 juin.

À LIRE AUSSI :

>> BAC 2024 – Algérie : le calendrier complet pour toutes les filières !