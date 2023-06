Après la polémique Algérie-France, le Niger change son hymne national

Alors qu’en Algérie, la réintroduction dans l’hymne national du couplet anti-français par décret présidentiel fait polémique en France avec une classe politique française qui soutient que c’est l’expression de la haine de la France, un autre pays d’Afrique, qui avait aussi été colonisé par la France, change son hymne national.

En effet, le Niger a récemment dévoilé son nouvel hymne national, mettant ainsi fin à de longues critiques concernant l’ancien, la Nigérienne. Composé en 1961 par Maurice Albert, un compositeur français, un an après l’indépendance du pays, l’ancien hymne était perçu par le gouvernement comme représentatif des valeurs d’attachement à l’identité nationale et à la paix. Cependant, certaines insuffisances, notamment le paternalisme, lui étaient reprochées. Les troisième et quatrième versets de l’hymne étaient particulièrement critiqués : « Soyons fiers et reconnaissants, de notre liberté nouvelle. » Le mot « reconnaissants » était interprété comme une inféodation à la France, l’ancienne puissance coloniale.

Dès 2019, l’ancien président Issoufou avait annoncé son intention de changer l’hymne national. Un groupe d’élus et d’experts avait été formé pour travailler sur de nouvelles paroles et une nouvelle mélodie. Les nouvelles paroles, « Incarnant la vaillance et la persévérance, et toutes les vertus de nos dignes aïeux, Guerriers intrépides déterminés et fiers, défendons la patrie au prix de notre sang, » cherchent à célébrer à la fois la lutte passée pour l’indépendance et la lutte actuelle contre le jihadisme.

Nouvel hymne du Niger, un Cri de guerre patriotique

Si le changement d’hymne est salué par l’opposition, celle-ci raille toutefois la volonté affichée du gouvernement de se démarquer de la France, ancienne puissance coloniale, alors que le Niger accueille la majorité des soldats français au Sahel. Cette situation soulève des interrogations quant à la réelle volonté d’affranchissement du pays.

Selon des sources parlementaires, le nouvel hymne glorifie non seulement la lutte passée pour l’indépendance, mais également la lutte actuelle contre le jihadisme. En 2019, Soumana Malam Issa, ministre de la Renaissance culturelle nigérien, avait exprimé la nécessité de trouver un hymne capable de galvaniser la population, de devenir un cri de guerre pour éveiller la fibre patriotique.

Dans les rues de la capitale Niamey, les habitants semblent peu préoccupés par ce changement d’hymne. Entre les problèmes d’insécurité, l’inflation et la préparation de la fête de l’Aïd el-Adha, également connue sous le nom de Tabaski dans certaines parties de l’Afrique, le changement d’hymne national n’est pas considéré comme une priorité majeure par la population.