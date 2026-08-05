Après la mort de quatre enfants à Sétif, le ministère de l’Intérieur met en garde les parents

Un drame survenu au début de la semaine dans la wilaya de Sétif vient rappeler brutalement la dangerosité des retenues d’eau et des sites non aménagés durant la période des grandes chaleurs. Face à la répétition de ces pertes humaines tragiques, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et du Transports lance un appel pressant à la vigilance parentale pour endiguer la recrudescence des noyades estivales.

La tranquillité de la commune d’Aïn El Hadjar a laissé place au deuil depuis lundi. Quatre adolescents âgés de 14 à 16 ans ont perdu la vie après s’être immergés dans un bassin d’aquaculture situé au douar Remada, au sud de la wilaya de Sétif. Les équipes de la Protection civile, épaulées par la brigade de plongeurs et les unités d’intervention en milieux périlleux, ont extrait les dépouilles d’un bassin profonds d’environ 15 mètres, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale.

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Ce sinistre bilan ravive une vive inquiétude générale sur la fréquentation des plans d’eau interdits. Chaque saison chaude, les retenues collinaires, les barrages et les bassins d’irrigation attirent de jeunes riverains en quête de fraîcheur, malgré des conditions topographiques extrêmement périlleuses.

Face aux noyades estivales, les autorités renforcent l’appel à la vigilance dans les zones d’eau non aménagées

À la suite de cet épisode tragique, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales a publié un communiqué officiel. Rappelant la vulnérabilité des plus jeunes face à ces environnements hydriques. Les autorités qualifient ces espaces de « danger réel pour la sécurité des enfants, en raison de leur profondeur et de la difficulté d’évaluer les risques ».

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Pour prévenir de nouveaux drames au cours de cette saison estivale, le département ministériel formule plusieurs directives impératives à destination des familles :

Supervision permanente : ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité des barrages, oueds et bassins d’irrigation.

ne jamais laisser les enfants sans surveillance à proximité des barrages, oueds et bassins d’irrigation. Interdiction stricte : proscrire formellement la baignade dans tous les sites non aménagés ou non surveillés.

proscrire formellement la baignade dans tous les sites non aménagés ou non surveillés. Sensibilisation active : instruire continuellement les jeunes sur la vase, l’aspiration soudaine et la profondeur imprévisible de ces bassins.

Les services de l’État rappellent avec insistance que la vigilance parentale constitue « le premier rempart de prévention ». Particulièrement pendant les vacances scolaires où la fréquentation de ces sites enregistre une forte hausse.

La responsabilité collective au cœur de la stratégie de prévention contre les drames de l’été

Au-delà des consignes de sécurité immédiates, les pouvoirs publics insistent sur le caractère communautaire de la protection de l’enfance. Le ministère souligne que « la protection des vies humaines reste une responsabilité collective et la priorité de tous ».

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La mise en application de ces recommandations vise à stopper une série d’accidents récurrents. Qui endeuillent chaque année des dizaines de foyers à travers le territoire national.

La coordination entre les parents, les associations locales et les forces de protection civile demeure l’élément déterminant pour garantir la sécurité des jeunes tout au long de la période estivale.