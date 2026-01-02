Après la grève, les tarifs de transport officiellement revus à la hausse

Après deux jours de paralysie et de tensions, le secteur des transports amorce un retour à la normale. Suite à une réunion décisive avec le ministère de l’Intérieur et des Transports ce vendredi 2 janvier 2026, le Syndicat National des Transporteurs par Taxi (SNTT) a annoncé la levée de la grève et la reprise immédiate du travail.

Le mouvement de protestation, qui avait gagné de nombreuses wilayas, touchait aussi bien les chauffeurs de taxi que les transporteurs de marchandises. Au cœur du conflit : l’augmentation des prix du carburant et les dispositions du nouveau Code de la route, jugées trop contraignantes par les professionnels.

La réunion de crise, tenue au siège du ministère des Transports avec le Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, semble avoir porté ses fruits. Qualifiées de « longues et responsables », ces discussions ont bénéficié de l’aval direct du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur.

Fin de la grève des transports : un accord trouvé pour assurer la rentrée scolaire

Pour mettre fin au blocage, le gouvernement a consenti à plusieurs avancées réclamées par les syndicats :

Révision des tarifs : Une augmentation officielle des tarifs de transport a été actée pour compenser la hausse des coûts d’exploitation (carburant, entretien).

a été actée pour compenser la hausse des coûts d’exploitation (carburant, entretien). Réforme législative : Le gouvernement s’engage à réviser le Code de la route afin de l’adapter aux réalités du terrain et aux spécificités du métier de transporteur.

afin de l’adapter aux réalités du terrain et aux spécificités du métier de transporteur. Mesures d’accompagnement : Un soutien renforcé a été promis pour garantir la viabilité économique des professionnels du secteur.

L’enjeu était de taille, notamment à l’approche de la reprise des cours. Le SNTT a d’ailleurs exhorté ses membres à reprendre le volant sans délai pour assurer la réussite de la rentrée scolaire prévue ce dimanche 04 janvier 2026.

« L’intérêt de la nation doit être placé au-dessus de toute autre considération », a souligné le syndicat dans son communiqué officiel.

Si cet accord permet de débloquer la situation dans l’immédiat, les professionnels du transport restent vigilants. La mise en œuvre concrète des engagements gouvernementaux, particulièrement sur les nouveaux barèmes tarifaires et les modifications du Code de la route, sera déterminante pour maintenir la stabilité du secteur dans les semaines à venir.