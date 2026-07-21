Après la France et l’Italie, l’Algérie exporte ce matériel de pointe vers le Portugal

La Société Algérienne des Industries Électriques et Gazières (SAIEG), filiale du groupe public Sonelgaz, franchit une nouvelle étape stratégique dans son expansion internationale avec le lancement, ce mardi, d’une opération d’exportation de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques vers le Portugal.

Fabriqués au niveau des unités de production de la SAIEG à El Eulma (wilaya de Sétif), ces équipements de haute technologie illustre l’essor de l’outil industriel national et son intégration croissante sur les marchés européens.

La cérémonie de départ de cette cargaison s’est déroulée au siège de la Direction générale de l’entreprise à Rouïba (Alger), sous la présidence de Youcef Defdaf, PDG de la SAIEG.

L’événement a rassemblé plusieurs responsables clés, notamment Khalil Hedna, directeur de l’information et de la communication au ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Seddik Bendrihem, Directeur général du partenaire commercial Auras International, Mohamed Abdelfattah Ouled Naoui, Secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de Sonelgaz, ainsi que des représentants des autorités locales.

Un contrat global de 450 bornes destinées au marché européen

Selon les précisions fournies lors de la cérémonie, cet acheminement s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un accord commercial conclu avec le partenaire Auras International, société spécialisée dans le marketing international et basée à Hong Kong.

Le contrat prévoit la livraison échelonnée d’un lot total de 450 bornes de recharge vers plusieurs destinations européennes.

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Cette expédition constitue la deuxième phase d’un partenariat déjà éprouvé : en 2024, une première opération avait permis d’exporter avec succès 435 bornes de recharge vers la Libye et l’Italie.

Un taux d’intégration nationale à 58 %

S’exprimant à cette occasion, Youcef Defdaf a souligné que cette opération « témoigne du haut niveau d’expertise atteint par les groupes industriels publics dans la fabrication d’équipements spécialisés, leur permettant désormais de rivaliser sur divers marchés internationaux ».

Le PDG de la SAIEG a rappelé l’engagement de l’entreprise à soutenir la stratégie nationale de diversification des exportations hors hydrocarbures, en misant sur des standards de qualité conformes aux normes internationales les plus exigeantes.

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Il a notamment précisé que le taux d’intégration nationale sur ces bornes de recharge s’élève actuellement à 58 %, affichant l’ambition de porter ce chiffre à la hausse grâce au développement d’un réseau dense de sous-traitants locaux.

Sonelgaz renforce sa projection internationale

Pour sa part, Khalil Hedna a indiqué que ce nouveau succès à l’exportation confirme la présence internationale de Sonelgaz, s’inscrivant dans la continuité de ses performances dans l’exportation d’électricité, le transfert de savoir-faire via la formation de cadres étrangers et la réalisation de centrales électriques sur le continent africain.

Le Directeur général d’Auras International a attribué la concrétisation de cet accord à la solide réputation des équipements électriques algériens, saluant leur conformité stricte aux exigences techniques internationales.

Enfin, Mohamed Abdelfattah Ouled Naoui a salué la mobilisation des travailleurs du groupe Sonelgaz et de ses filiales, qui parviennent à concilier l’approvisionnement régulier du marché national en énergie et la production d’équipements industriels à forte valeur ajoutée pour l’exportation.