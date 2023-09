Après la défaite d’Al-Ahli face à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Mahrez critiqué en Arabie Saoudite

Affrontant l’équipe d’Al-Nassr pour le compte de la 7ᵉ journée du championnat saoudien, l’équipe d’Al-Ahli s’est incliné sur le score de 4-3.

Le déplacement à Riyadh fut malheureux pour les coéquipiers du capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez. Face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, les joueurs d’Al-Ahli n’ont pas pu revenir avec un résultat positif.

Auteur d’un but sur penalty et délivrant une passe décisive qui s’est transformée en but, redonnant de l’espoir à son équipe, Riyad Mahrez a été, malgré sa performance, critiqué.

En effet, l’ancien joueur d’Al-Ahli et actuel consultant d’une chaîne saoudienne, Hocine Omar, s’est montré critique envers Riyad Mahrez en pointant du doigt son « manque d’implication » selon ses dires.

Ainsi, le consultant saoudien a dit, « On est tous d’accord que Riyad Mahrez est un grand joueur qui a fait le bonheur de Manchester City et qui a remporté la Premier League avec Leicester. Mais il faut qu’il sache qu’il joue dans un grand club aussi. Al-Ahli a besoin de Mahrez dans ces moments délicats. Mahrez n’a pas encore tout montré depuis son arrivée », explique-t-il.

Enchaînant les défaites sur les scores les plus larges les uns que les autres, le club d’Al-Ahli, en dépit de son Mercato grandiose, n’arrive toujours pas à convaincre.

📊 Riyad Mahrez est le joueur qui a créer le plus d’opportunités face à Al Nassr (5) pic.twitter.com/DW3EDuOe80 — AL AHLI 🇫🇷🇸🇦 (@Al_AhliFR) September 22, 2023

Sixième du classement de la ligue saoudienne après 7 journées disputées, Al-Ahli compte l’une des défenses les plus frileuses du championnat de l’Arabie. Avec 13 buts concédés, le club vert de la ville de Djeddah est au centre des critiques.

حسين عبدالغني: محرز لم يظهر حتى الآن بالمستوى المأمول، ويجب على إدارة النادي الحديث معه ليراجع حساباته.#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/M870tMGW9Q — #دورينا_غير (@SBA_sport) September 22, 2023

Championnat saoudien : Al-Ahli souffre du syndrome PSG ?

Malgré les gros moyens financiers mis en place et un Mercato caractérisé par des recrutements de taille à l’image de la signature de Riyad Mahrez, de Roberto Firmino, Alain Saint-Maximin ou encore le portier sénégalais, Edouard Mendy, Al-Ahli peine à briller sur le plan national. En témoigne la lourde défaite, 0-5, face à la formation d’Al-Taawoun.

🗣️ Édouard Mendy: » Je ne suis pas content sur le plan personnel, je ne suis pas content d’encaisser des buts et de perdre, et bien sûr je dois travailler. » pic.twitter.com/vPWKRKqzAR — AL AHLI 🇫🇷🇸🇦 (@Al_AhliFR) September 22, 2023

Les consultants saoudiens se montrent pessimiste quant à la suite de la saison du club de Djeddah. Demandant à Riyad Mahrez de « refaire ses calculs et d’augmenter son niveau en montant plus de leadership », la formation d’Al-Ahli est dans l’œil du cyclone.