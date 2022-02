Après la déception de la CAN , Boulaya se fixe d’autres objectifs

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun réservait pleines de surprises. Cette compétition footballistique africaine était fortement marquée par l’élimination précoce des Champions d’Afrique en titre en 2019, dès la phase de groupes.

C’était en fait, la plus grande surprise de ce tournoi continental. La disqualification des Fennecs algériens du tout premier tour du championnat a créé une vraie polémique.

Ces derniers ont fait un nul face à la Sierra Leone, et ont été vaincus par, respectivement, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire. Avec ces scores, les Verts n’ont pu obtenir qu’un seul et unique point lors de la CAN, se classant ainsi derniers de leur Groupe.

Les Fennecs doivent faire face au défi

Cette vérité amère a affecté négativement Riyad Mahrez et ses coéquipiers, notamment qu’ils ne s’attendaient nullement à ce que cela arrive. Une élimination qui restera sans doute, dans la tête de tout supporter algérien.

Toutefois, les hommes de Djamel Belmadi n’ont pas trop le choix. Ces derniers doivent se relever et faire face au défi, notamment avec l’approche des matchs barrages pour la qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Une bonne occasion pour Youcef Belaili et ses coéquipiers de surmonter la déception de la CAN, et avancer avec confiance vers la compétition footballistique la plus prestigieuse : le Mondial du Qatar.

Boulaya estime avoir dépassé la déception de la CAN

S’exprimant à cet effet, Farid Boulaya, l’international algérien du FC Metz, a bel et bien confirmé qu’il avait dépassé la déception de la CAN 2021 au Cameroun et qu’il est passé à autre chose.

« L’élimination de la CAN ? Elle est digérée même si ça a été dur sur le moment, mais il fallait passer à autre chose. Nous avons maintenant d’autres objectifs que cela soit en club ou en sélection », a-t-il affirmé.

Dans un autre contexte, le milieu offensif n’a pas manqué d’évoquer la défaite de son club face à l’Olympique de Marseille, où il a révélé : « Nous avons réalisé de bonnes choses. On a eu la possibilité de mettre ce deuxième but, mais ça a finalement tourné en faveur de notre adversaire. Maintenant, il faut qu’on réussisse à prendre des points et gagner des matchs ».

« Nous avons de bons joueurs dans l’équipe. C’est un groupe très homogène et j’espère que maintenant, cela nous permettra de gagner des matchs », a-t-il confié.

Boulaya ouvert à une éventuelle prolongation de contrat

En outre, le natif de Vitrolles a affirmé : « Je fais tout et je vais tout faire jusqu’à la fin de la saison pour donner le meilleur de moi-même et être à mon meilleur niveau. Je compte bien conserver mon niveau actuel et faire encore mieux si je le peux ».

Par ailleurs, Farid Boulaya a révélé qu’il reste ouvert quant à une éventuelle prolongation de contrat : « Je suis ouvert à tout. Je vais d’abord faire de mon mieux pour maintenir le club en Ligue 1 et ensuite, on verra bien ».