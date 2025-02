Après la crise, place aux affaires : Alger et Madrid scellent de nouveaux partenariats

Après une période de tensions diplomatiques, les relations économiques entre l’Algérie et l’Espagne connaissent un nouvel essor.

Depuis début 2024, les deux pays ont signé plusieurs accords, témoignant d’une volonté mutuelle de renforcer la coopération commerciale et industrielle entre eux.

Un nouvel élan économique après la crise diplomatique

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne avaient été sérieusement affectés par la brouille diplomatique de mars 2022, provoquée par le changement de position du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental.

Toutefois, la nomination d’un ambassadeur d’Algérie à Madrid en 2024 a amorcé une reprise progressive des relations économiques.

Une première convention, signée en septembre 2024 entre la Chambre algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) et la Chambre de Commerce de Barcelone, a marqué le début de cette relance.

🟢À LIRE AUSSI : MOTRIO au Salon Equip Auto Algeria du 17 au 20 février au Palais des Expositions

Plus récemment, une nouvelle convention a été paraphée le 17 février 2025 à Alger, entre l’entreprise algérienne « Méditerranée Polyester » et la société espagnole « Néo Résine ».

Cet accord prévoit la production de résine en Algérie pour satisfaire la demande locale et favoriser l’exportation.

Facilitation des exportations et nouvelles opportunités d’investissement

Le directeur général de « Méditerranée Polyester », Said Hamza, a souligné l’importance de ce partenariat pour le marché algérien, tandis que les services de Douanes, représentés par Rabah Cherif, ont mis en avant les mesures facilitant les opérations d’exportation hors hydrocarbures.

Ces réformes incluent notamment la numérisation des procédures douanières et l’accélération du traitement des déclarations d’exportation.

Par ailleurs, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), à travers sa représentante Imane Khechai, a réaffirmé son engagement à accompagner les investisseurs via une plateforme numérique dédiée.

Cette dernière vise à simplifier l’enregistrement et le suivi des projets d’investissement, en mettant en avant les opportunités disponibles en Algérie.

Renforcement des échanges commerciaux avec Alicante

Lors d’une rencontre organisée par l’Organisation algérienne du Commerce et de l’Investissement social (OACIS), des opérateurs économiques algériens et espagnols de la région d’Alicante ont exploré de nouvelles perspectives de collaboration.

David José, représentant du port d’Alicante, s’est félicité du dynamisme des échanges commerciaux entre l’Espagne et l’Algérie, mettant en avant le développement du trafic maritime entre Alicante et Oran.

De son côté, Louis Ferrero Rozilio, coordinateur de la Chambre de commerce d’Alicante, a souligné l’importance de ces rencontres pour renforcer les partenariats économiques entre les deux pays.

Dans cette optique, l’OACIS a signé un accord avec une société espagnole spécialisée dans la prospection, élargissant ainsi ses actions pour attirer davantage d’investissements en Algérie.

Coopération stratégique dans le secteur des hydrocarbures

En parallèle aux avancées dans le secteur commercial et industriel, le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a reçu une délégation de la société espagnole « Técnicas Reunidas », dirigée par Juan Llado Arburua.

🟢À LIRE AUSSI : TOLÉRANCE ZÉRO : l’État brandit le sabre de la justice contre les insultes sur les réseaux sociaux

Les discussions ont porté sur les projets en cours, notamment la nouvelle raffinerie de Hassi Messaoud et une unité de production de polypropylène en Turquie.

M. Hachichi a insisté sur l’importance de respecter les délais de réalisation des projets, rappelant que la raffinerie de Hassi Messaoud jouera un rôle clé dans l’augmentation de la production nationale de carburants et l’ouverture de nouvelles perspectives d’exportation.

Une dynamique prometteuse pour l’aveni

Ces multiples initiatives témoignent d’une volonté claire des deux pays de renforcer leur coopération économique après une période de turbulences.

Alors que de grandes firmes internationales s’intéressent de plus en plus au marché algérien, les récents accords et investissements laissent présager un avenir prospère pour les échanges entre l’Algérie et l’Espagne.