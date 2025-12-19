Après « Khaltet Al Soltane » au Viagra, l’APOCE alerte contre un produit dédié aux enfants !

L’univers des compléments alimentaires promus sur les réseaux sociaux en Algérie ressemble de plus en plus à un champ de mines pour la santé publique. Alors que l’alerte sur « Khaltet Al Soltane », un stimulant déguisé contenant du Viagra, résonne encore, une nouvelle potion miracle cible désormais l’angoisse de nombreux parents, la taille de leurs enfants.

L’Association pour la protection du consommateur (APOCE), en première ligne dans ce combat contre des produits dangereux ou trompeurs, tire la sonnette d’alarme sur un sirop présenté comme un activateur de croissance miraculeux, vendu à un prix exorbitant et vanté par des influenceurs en ligne. Entre promesses fallacieuses, composition opaque et profits indécents, le président de l’APOCE, Mustapha Zebdi, décortique cette inquiétante arnaque qui joue avec la santé des plus jeunes.

Une potion « magique » pour enfants et une girafe pour cibler les inquiétudes parentales

La promotion suit un schéma désormais classique mais redoutablement efficace. Sur les réseaux sociaux, des vidéos vantent les mérites d’un sirop qui garantirait une augmentation de la taille chez l’enfant et l’adolescent. L’emballage, orné du dessin d’une girafe et de la mention en anglais « increase height » (augmenter la taille), ne laisse planer aucun doute sur la promesse vendue.

🟢 À LIRE AUSSI : Ce complément alimentaire « naturel » cachait du Sildénafil.. l’APOCE monte au créneau et parle d’homicide

Le promoteur affirme que le produit est « riche en vitamines, en minéraux, en acides aminés et stimule la glande pituitaire, ou hypophyse« . Mustapha Zebdi, dans une de ses vidéos pédagogiques sur Facebook, ironise avec amertume sur ces allégations : « Si ton enfant est court de taille et tu souhaites qu’elle pousse jusqu’à égaler celle d’une girafe, tu n’as qu’à consommer ce sirop« . Il souligne ainsi le marketing cynique qui exploite les complexes et les craintes légitimes des familles.

Entre vérités biologiques et allégations mensongères : le décryptage de l’APOCE

L’argumentaire scientifique avancé par les vendeurs mérite un examen rigoureux. La glande pituitaire évoquée est effectivement une glande endocrine maîtresse, régulant entre autres la croissance. Cependant, l’APOCE démonte point par point le discours marketing.

🟢 À LIRE AUSSI : Il a détourné des milliards : un greffier écope d’un lourd réquisitoire

D’abord, les résultats d’analyses de laboratoire présentés de manière floue ne confirmeraient, selon Zebdi, que l’absence de microbes dans le produit. « Cela ne signifie pas qu’il est efficace pour la croissance« , insiste-t-il. Ensuite, le président de l’association rappelle un fait médical établi : « Seule une hormone est responsable de la croissance et qui peut être substituée ou renforcée par de véritables médicaments« , prescrits et contrôlés par un médecin après un diagnostic précis. Enfin, l’emballage ne spécifie pas clairement ses composants, une opacité inacceptable pour un produit sensé agir sur le système endocrinien.

Un business lucratif sur le dos de la santé : de 180 DA à 7 500 DA la boîte !

Au-delà du risque sanitaire, l’affaire révèle une escroquerie financière éhontée. L’enquête menée par l’APOCE a mis au jour une marge bénéficiaire vertigineuse. Le producteur céderait la boîte à 180 dinars. Or, sur les plateformes de vente en ligne et via les réseaux sociaux, le prix proposé aux consommateurs atteint la somme « inadmissible » de 7 500 dinars, comme le dénonce Mustapha Zebdi.

🟢 À LIRE AUSSI : La pression se relâche sur le pouvoir d’achat : l’ONS confirme le ralentissement de l’inflation

Cette multiplication par plus de 40 du prix initial illustre la nature purement opportuniste de ce commerce, où la détresse des parents devient une source de profit maximal. Cette logique mercantile, couplée à l’absence de contrôle sur la chaîne de distribution en ligne, crée un terrain idéal pour les arnaques.