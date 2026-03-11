Après Kaylia Nemour, une autre gymnaste franco-algérienne opte pour l’Algérie

Après la championne olympique Kaylia Nemour, une autre gymnaste franco-algérienne a décidé de porter les couleurs nationales. Il s’agit de Lena Khenoun, qui vient d’obtenir l’autorisation officielle de changer de nationalité sportive et pourra désormais représenter l’Algérie dans les compétitions internationales.

Âgée de 18 ans, la jeune gymnaste a suivi une formation solide en France. Elle a d’abord été formée dans un club de Sète avant de poursuivre son parcours au pôle de Marseille puis à l’INSEP, l’un des centres de préparation les plus réputés pour les sportifs de haut niveau. Durant son passage avec les équipes françaises, elle a participé à plusieurs compétitions internationales, acquérant ainsi une expérience précieuse sur la scène européenne.

🟢 À LIRE AUSSI : Coupe du monde de Gymnastique 2026 : Tebboune salue l’éclatante victoire de « l’étoile » Kaylia Nemour

Les ambitions et détermination de Lena Khenoun

Dans une interview accordée au média français « Spotgym », la gymnaste explique les raisons de son choix. Elle affirme que ce projet mûrissait depuis quelque temps déjà. « J’ai la nationalité algérienne grâce à mon grand-père et représenter l’Algérie est quelque chose auquel je pensais depuis un moment », a-t-elle confié. Malgré les bons souvenirs vécus sous les couleurs françaises, la jeune athlète estimait que ses perspectives d’évolution étaient devenues limitées.

« J’ai vécu de très belles expériences avec l’équipe de France et j’ai pu participer à plusieurs compétitions internationales, dont les championnats d’Europe junior qui restent l’un de mes meilleurs souvenirs de gym. Mais j’avais l’impression de stagner un peu. Je savais qu’il serait désormais difficile pour moi d’intégrer le collectif France en senior, tandis que l’Algérie pouvait m’offrir de nouvelles opportunités et me permettre de continuer à évoluer à l’international », a-t-elle expliqué.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune accorde la nationalité algérienne à la maman de Kaylia Nemour

Support essentiel pour une nouvelle étape

Avant d’entamer les démarches administratives, Lena Khenoun a pris contact avec Nadia Massé, l’entraîneure qui encadre également Kaylia Nemour. « Je lui ai présenté mon projet. Elle m’a questionnée sur mes attentes et nous avons beaucoup discuté. Elle a également échangé longuement avec ma mère afin de voir si le projet était viable », raconte la gymnaste.

Les démarches pour changer de nationalité sportive ont été lancées au début du mois de janvier. Après plusieurs semaines d’attente, l’autorisation officielle est finalement arrivée, ouvrant la voie à une nouvelle étape dans sa carrière.

« Aujourd’hui j’ai obtenu l’autorisation officielle, donc je pourrai bien représenter l’Algérie en compétition. Je suis vraiment très contente », a-t-elle conclu avec enthousiasme.

Avec l’arrivée de cette jeune gymnaste prometteuse, la sélection algérienne pourrait encore renforcer son niveau dans les années à venir et confirmer la dynamique positive enclenchée par les récents succès sur la scène internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : les 6 nouveaux de Petkovic connus