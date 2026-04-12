Après Kaylia Nemour, l’Algérie s’offre une nouvelle gymnaste franco-algérienne

L’Algérie continue de renforcer ses rangs en gymnastique artistique avec l’arrivée d’un nouveau talent prometteur. Il s’agit de Djenna Laroui, qui a officiellement annoncé son changement de nationalité sportive en faveur de l’Algérie, marquant ainsi un tournant important dans sa carrière.

C’est à travers un message publié sur son compte Instagram que la jeune gymnaste de 21 ans a fait part de sa décision. « Cette idée a toujours été présente dans un coin de ma tête. Je savais qu’un jour je changerais de nationalité sportive… Je ne savais simplement pas quand. Aujourd’hui, l’opportunité s’est présentée et j’ai décidé de la saisir », a-t-elle confié. Un choix mûrement réfléchi pour celle qui a porté les couleurs de la France durant près d’une décennie.

🟢 À LIRE AUSSI : Afrique, Europe de l’Est, Asie : Air Algérie annonce 7 nouvelles liaisons pour 2026

Un parcours de succès et de défis

Formée au sein de l’équipe de France, Djenna Laroui s’est illustrée à plusieurs reprises sur la scène internationale. Elle avait notamment décroché la médaille de bronze au concours général par équipes lors des Championnats d’Europe de gymnastique artistique 2025. Deux ans auparavant, elle faisait déjà partie du groupe élargi des Bleues, en tant que remplaçante, lors des Championnats du monde d’Anvers, où la France avait également obtenu une médaille de bronze par équipes.

Cependant, son parcours n’a pas été exempt de difficultés. En 2024, la gymnaste avait été suspendue pendant six mois à la suite d’un contrôle antidopage positif. Un épisode délicat qui n’a toutefois pas freiné sa détermination à poursuivre sa carrière au plus haut niveau.

🟢 À LIRE AUSSI : FAF : Vladimir Petkovic sur le point de prolonger son contrat avec les Verts ?

L’Algérie : un avenir prometteur pour Laroui

Dans son message, elle a également tenu à rendre hommage à la France : « C’est un immense honneur d’avoir représenté la France pendant toutes ces années (…) Aujourd’hui, je fais ce choix par conviction. Je pense que l’Algérie correspond davantage au projet que je souhaite construire pour la suite de ma carrière. » Une déclaration forte qui témoigne de son attachement à ses racines et de sa volonté d’écrire un nouveau chapitre sous les couleurs algériennes.

Avec ce choix, Djenna Laroui devient la troisième gymnaste franco-algérienne à rejoindre l’Algérie, après la championne olympique Kaylia Nemour et la prometteuse Léna Khenoun. Ce mouvement confirme la dynamique positive que connaît actuellement la gymnastique algérienne, qui attire de plus en plus de talents issus de la diaspora.

À noter que la nouvelle recrue est arrivée samedi à l’aéroport international Houari Boumédiène, en compagnie de l’équipe nationale féminine, dont Kaylia Nemour. Une arrivée symbolique qui marque le début d’une nouvelle aventure pour Djenna Laroui, désormais prête à défendre les couleurs de l’Algérie sur la scène internationale.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune accorde la nationalité algérienne à la maman de Kaylia Nemour