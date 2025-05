Après Israël, Ferhat Mehenni (MAK) soutient les Émirats contre l’Algérie

Connu pour son soutien pour l’État d’Israël, Ferhat Mehenni, dirigeant du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) – classé par l’Algérie comme organisation terroriste depuis 2021 – a décidé de prendre le parti des Émirats arabes unis dans le conflit qui l’oppose à son pays de naissance.

Dans une allocution diffusée le dimanche 4 mai 2025 depuis Paris, le président du MAK a en effet exprimé son soutien et celui de l’autoproclamé gouvernement kabyle, ANAVAD, aux Émirats arabe unis, dans ce qu’on peut appeler : l’affaire Belghit.

Pour le chanteur Ferhat Mhenni, la décision d’Alger de placer l’historien Mohamed Amine Belghit en détention provisoire à la suite de ses propos scandaleux sur l’amazighité de l’Algérie, constitue « mise en scène visant à créer un faux équilibre judiciaire ».

Cette nouvelle prise de position de la part de ce « grand ami » d’Israël et du Maroc, confirme le virage à 180° qu’il a pris en 2024, lorsqu’il a déclaré qu’il s’était trompé en accusant tous les Arabes et tous les musulmans, alors qu’au fond, il n’en voulait qu’au « régime algérien ».

Dans la foulée de cette volte-face, l’inchangeable dirigeant du MAK aurait rencontré en avril de la même année, selon des informations rapportées par plusieurs médias étrangers, trois représentants officiels de pays arabes au siège des Nations unis à New York.

Décidément, les cagnottes ne suffisent plus pour financer les projets fous du troubadour des bistrots de Paris, qui a décidé de passer à la vitesse supérieure en se mettant en quête des pétro-dollars d’Abou Dhabi et de son richissime prince, MBZ… L’argent n’a pas d’odeur, surtout quand on a le nez bouché.

Affaire Belghit : le HCA invite l’État à la « tolérance zéro » face aux atteintes à l’identité nationale

Le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) a dénoncé, samedi 3 mais 2025, les tentatives de saper la cohésion nationale. Dans un communiqué, l’institution a réagi avec virulence à l’intervention de Mohamed Amine Belghit sur la chaîne émiratie Sky News Arabia, l’accusant de propager un discours de haine et de division.

Le HCA a rappelé que l’identité nationale, ancrée dans la diversité, n’est pas négociable. Il a insisté sur le caractère indivisible du pays, forgé par son histoire, ses langues et ses valeurs. La Constitution algérienne, a-t-il précisé, consacre le tamazight comme langue officielle aux côtés de la langue arabe.

Par ailleurs, le HCA a salué les mesures juridiques contre les discours haineux, notamment la loi criminalisant la discrimination. Il a exhorté à une application stricte des textes pour préserver l’unité et la sécurité nationale. « Les incitations à la division ne relèvent pas de la liberté d’expression, mais menacent le vivre-ensemble », a-t-il martelé.

Enfin, le HCA a appelé à combattre toute atteinte aux composantes identitaires du pays – islamique, arabe ou amazighe –, garantes de son équilibre. La justice a été invitée à agir sans complaisance contre les provocations, afin de protéger les symboles et l’intégrité de l’État.

De son côté, la télévision algérienne (ENTV) a accusé les Émirats, qu’elle a qualifié de « minuscule État artificiel » et d' »entités hybrides, dépourvues d’origine et de souveraineté », de mener une « attaque grave contre les constantes du peuple algérien », et de tenter de « semer le doute sur ses origines et sa riche histoire ».