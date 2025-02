Après Gouiri, l’OM sur le point d’engager un autre international algérien

Après Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille pourrait s’offrir un autre international algérien lors de ce mercato hivernal. Ismael Bennacer, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est sur les tablettes du club phocéen.

L’Olympique de Marseille relance son intérêt pour le milieu de terrain algérien Ismaël Bennacer, actuellement à l’AC Milan. Le club phocéen, qui cherche à renforcer son entrejeu suite au probable départ d’Ismaël Koné vers Rennes, a formulé une offre de prêt incluant une option d’achat de 10 millions d’euros, rapportent plus médias français, dont « L’Équipe » et « RMC Sport ».

Cette approche n’est pas une première, puisque l’OM avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur lors du mercato estival. Bennacer, sous contrat avec les Rossoneri jusqu’en 2027, sort d’une première partie de saison compliquée en Serie A, marquée par une blessure au mollet qui l’a éloigné des terrains pendant trois mois.

Le milieu international algérien a fait son retour à la compétition le 29 décembre lors du match contre la Roma (1-1). Cette situation pourrait faciliter les négociations entre les deux clubs, l’OM espérant profiter de ce contexte pour concrétiser le transfert d’un joueur qui pourrait apporter son expérience et sa technique au milieu marseillais.

Baptême du feu réussi pour Gouiri à l’OM

C’est vendredi passé qu’Amine Gouiri a officialisé sa venue à l’Olympique de Marseille en provenance du Stade Rennais. Il n’a pas trop tardé pour faire ses débuts à l’occasion du match d’hier soir face à l’Olympique Lyonnais. Incorporé à la deuxième mi-temps à la place de Bilal Nadir, il a fait une entrée très réussie, en étant l’un des grands artisans de la victoire de l’OM qui a renversé son adversaire (3-2).

Baptême du feu réussi pour l’ex-rennais, à la grande satisfaction de son entraineur De Zerbi. Ce dernier, a encensé son attaquant. « J’aime beaucoup ce joueur, il a de grandes qualités et on le savait. C’est un 9 unique, qui propose quelque chose de différent, son profil sera très important pour l’OM à l’avenir », a-t-il déclaré à l’issue du match.

Le message fort de Gouiri à Bennacer

Dans une déclaration accordée à l’issue du match, Amine Gouiri a été interrogé sur l’éventuelle arrivée d’Ismael Bennacer à l’OM. Le joueur envoie un message fort à son coéquipier en sélection. « Vous me l’apprenez. Il reste quelques heures non ? On verra ce qu’il va se passer, mais on serait ravi de l’accueillir », dira-t-il.

L’attaquant des Verts a commenté sa bonne performance pour sa première apparition officielle sous le maillot du club phocéen. « Franchement, je suis fier, je suis arrivé vendredi, tout est allé vite. (…) C’était un match spécial, l’Olympico contre mon club formateur. (…) On a gagné ce match avec une ambiance de folie ».

Le joueur affiche ses ambitions avec sa nouvelle équipe. « C’est une bonne opportunité, le club m’a présenté un projet très ambitieux. Se qualifier en Ligue des champions, remettre l’OM dans les meilleurs clubs européens. La présence de Roberto De Zerbi a beaucoup pesé. Il me connaissait depuis Nice. Il parle football, ça me parle aussi. Je me vois dans ce qu’il demande ».