Après Ghazi, Aksas donne des conseils à Mahrez et Slimani

Amine Aksas est pour le retour de Riyad Mahrez est Islam Slimani en équipe d’Algérie. Selon lui, leur expérience servira du bien aux Verts dans les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

C’est dans quelques jours que le sélectionneur national va dévoiler la liste des joueurs retenus pour le prochain stage de l’équipe d’Algérie. Pour le moment, le suspense plane concernant le retour des cadres, qui n’ont pas été convoqués pour le dernier stage du mois de mars. On cite notamment Riyad Mahrez et Islam Slimani.

Il faut dire que leur retour divise les supporters algériens et les consultants, entre partisans et opposants. Si certains voient les deux joueurs finis et estiment qu’il vaut mieux qu’ils annoncent leur retour, d’autres sont pour leur retour car ils sont capables de servir la sélection nationale. Comme est le cas d’Amine Aksas.

« Je suis pour le retour de Mahrez et Slimani »

En effet, l’ancien défenseur du CRB, de l’ESS et du MCA estime qu’il est encore tôt pour que Riyad Mahrez et Islam Slimani prennent leur retraite internationale. Selon lui, la sélection nationale aura encore besoin d’eux, notamment dans les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026.

« Si je dois donner mon avis, j’avoue que je suis pour leur retour car il s’agit de deux joueurs expérimentés. Mieux, ils réalisent de bonnes performances avec leurs équipes, que ce soit en championnat saoudien pour Mahrez et le championnat belge pour Slimani », dira-t-il.

Et d’ajouter : « L’expérience de Mahrez et Slimani servira du bien à la sélection nationale dans les éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, notamment dans les matchs qui se jouent en Afrique. Reste à savoir maintenant s’ils feront partie de la liste des joueurs retenus pour le prochain stage ».

Vladimir Petkovic devrait dévoiler sa liste vendredi, au plus tard possible. Ce sera l’occasion de savoir si les cadres seront de retour ou non.