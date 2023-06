Après Fiat, un autre constructeur italien veut s’installer en Algérie

Le marché algérien interpelle de plus en plus les acteurs du secteur automobile étrangers. Après le groupe Stellantis qui régit les maisons Fiat et Renault, voici qu’un nouveau constructeur italien projette de s’installer en Algérie.

Les grosses lignes de l’accord ont été établies entre le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique et le nouveau groupe, qui est à présent à la recherche d’un partenaire algérien pour entamer son projet de production de véhicules dans le pays.

Le constructeur italien Iveco prévoit de s’installer en Algérie

Le marché automobile algérien est en besoin critique de nouveaux véhicules depuis les nombreuses réformes qu’il a subi. Après l’arrêt des importations et des usines d’assemblage, le besoin national n’a cessé de croître, créant un vide que la venue de nouveaux acteurs peut combler. À cet effet, le groupe italien Iveco a exprimé son souhait d’investir dans le marché algérien en implantant çà et là des usines de montage.

Lors de sa dernière visite en Italie, le ministre de l’Industrie, Ali Aoun, a pris part à une reunion avec les responsables du groupe Iveco. Au cours de la rencontre, le ministre a insisté sur plusieurs points auprès du constructeur automobile, notamment la nécessité de respecter le cahier des charges automobiles et de se plier aux exigences de recrutement local, spécifiquement au taux d’intégration local établi.

Nouvelles usines Iveco en Algérie, quelle sera la fréquence de production ?

Le projet d’Iveco consiste à créer des unités d’assemblage employant du personnel algérien, produisant des véhicules utilitaires (commerciaux, industriels, ainsi que des autobus) de type moyen et lourd. Le constructeur souhaite démarrer doucement son projet en Algérie, avec une fréquence de production plus ou moins réduite pour le début.

Pour ce faire, le groupe italien cherche à conclure un partenariat avec un constructeur privé algérien qui lui permettrait de produire environ 1000 unités/an.

Pour sa part, le ministère de l’Industrie appelle le groupe à effectuer une étude approfondie sur le marché algérien et à « choisir le partenaire professionnel approprié et compétent pour mener à bien ce projet ».