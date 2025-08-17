Après Fiat, Stellantis envisage l’assemblage de 2 nouvelles marques en Algérie

Une gamme plus large pour séduire le marché algérien ? Le groupe automobile Stellantis prévoit, selon des informations relayées par le média italien Milano Finanza et le quotidien El Watan, de diversifier sa production en Algérie.

Stellantis, déjà implanté à Oran avec la production de Fiat, envisagerait d’ajouter deux nouvelles marques à son usine de Tafraoui, l’Allemande Opel et l’Italienne Alfa Romeo. Cette démarche viserait à proposer une gamme complète, allant de l’entrée de gamme au segment premium, afin de répondre à la diversité des attentes des consommateurs locaux.

À l’heure actuelle, l’usine produit les modèles Fiat 500 et Doblò, dans leurs versions utilitaire et touristique. Si le projet se concrétise, Fiat continuera d’occuper le segment populaire, tandis qu’Opel visera le milieu de gamme et qu’Alfa Romeo se positionnera sur le marché du luxe avec des modèles tels que le SUV « Junior ». La capacité annuelle de production de Tafraoui pourrait atteindre 90 000 véhicules d’ici 2026, contre 60 000 prévus pour 2025.

Bientôt des véhicules Opel et Alfa Romeo made in Algeria ? Une diversification facilitée par des plateformes communes

Selon le journal El Watan le choix d’introduire Opel et Alfa Romeo va pouvoir s’appuyer sur des plateformes techniques partagées, comme la STLA pour l’Opel Frontera ou la CMP pour le SUV Alfa Romeo « Junior ». Si elle se concrétise, cette approche va permettre de simplifier le montage et la logistique tout en offrant plusieurs modèles adaptés à différents profils de clients.

D’autres modèles Opel, tels que Corsa, Mokka ou Astra, seront également envisagés pour le marché algérien. L’objectif est donc de structurer l’offre et de créer trois segments distincts, populaire, généraliste et premium.

Stellantis : vers un centre de production stratégique en Afrique

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du plan stratégique « Dare Forward 2030 », qui vise à renforcer la présence de Stellantis sur les marchés émergents.

Par ailleurs, Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis de la région Moyen-Orient et Afrique, avait précisé lors d’une interview que l’usine de Tafraoui est en capacité d’assembler plusieurs marques du groupe, dont Alfa Romeo.

Enfin, l’objectif de cette initiative est double, répondre aux besoins du marché local et faire de Tafraoui une base industrielle capable de desservir d’autres pays africains. Avec cette stratégie, Stellantis ne va plus se contenter d’augmenter sa production, mais viser à structurer le marché et à proposer des repères clairs pour les consommateurs.