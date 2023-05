Après Fiat, des véhicules de la marque OPEL débarquent en Algérie

Après Fiat qui commercialise ses véhicules en Algérie depuis le mois de mars officiellement, une autre marque de véhicules importés débarque en Algérie, OPEL.

En effet, selon plusieurs médias mais aussi des pages sur les réseaux sociaux, on voit clairement des photos de l’arrivée d’un lot de la marque de voiture allemande OPEL au niveau d’un port algérien aujourd’hui, le mercredi 17 mai 2023. Selon ces mêmes sources, deux types de véhicules sont disponibles dans cette cargaison, Astra et Mokka.

Il est à rappeler, que le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, a annoncé aujourd’hui, le lundi 6 mars 2023, les trois premières qui obtiennent la licence définitive pour l’importation de voitures en Algérie. Il s’agit de : la marque italienne « FIAT », la marque chinoise « JAC », et la marque allemande « OPEL ».

En outre, le ministère de l’Industrie avait aussi délivré l’agrément définitif pour l’importation des véhicules neufs pour une autre marque, le 25 avril passé, il s’agit de Citroën. En effet, la marque Citroën, troisième marque du groupe Stellantis, s’apprête à entrer sur le marché algérien, après avoir obtenu l’agrément définitif.

3 modèles FIAT déjà disponibles en Algérie

Depuis la commercialisation des véhicules de la marque FIAT en Algérie, 3 modèles sont disponibles à la vente, la Fiat 500, la Tipo et la Doblo, avec l’arrivée en Algérie de plusieurs lots depuis mars 2023.

De plus, FIAT El Djazair avait annoncé une réduction des prix de ses véhicules importés en Algérie et ce après l’obtention du label d’origine Europe (EUR 1) pour ses usines européennes, qui permet l’accès à des droits de douane plus avantageux. FIAT a décidé de faire bénéficier ses clients de cet avantage.

Modèle Ancien Prix TTC (TVA + Taxe Véhicule neuf) Nouveau prix, à partir de : (TVA + Taxe Véhicule neuf) Fiat 500 Hybrid 2 635 000 DA 2 380 000 DA Fiat 500X 3 790 000 DA 3 435 000 DA Fiat Doblo 3 259 000 DA 3 178 000 DA Fiat Scudo 3 970 000 DA 3 825 000 DA Fiat Ducato 4 120 000 DA 4 019 000 DA

Dans un communiqué, Fiat Algérie, avait annoncé avoir reçu 15 000 commandes en seulement deux semaines depuis le lancement de la vente de ses véhicules le 21 mars 2023, ainsi que 100 000 visiteurs dans ses points de vente à travers le pays.