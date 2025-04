Après Ennahar TV, Bencheikh et El-Heddaf TV épinglés par l’ANIRAV

La chaine sportive privée El-Heddaf TV a reçu une mise en garde de l’Autorité nationale indépendante de régularisation de l’audiovisuel. Deux émissions sportives diffusées sur cette chaine risquent la suspension en cas de récidive.

L’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRAV) a publié ce mardi un communiqué dans lequel elle signale avoir relevé des manquements professionnels répétés dans deux émissions : « Belmakchouf » et « VAR El-Haddaf », diffusées respectivement les 15 et 17 avril, sur la chaine sportive privée El-Heddaf TV.

Selon le communiqué, l’un des analystes s’est écarté des principes de neutralité et d’objectivité, contrevenant ainsi aux lois régissant le secteur audiovisuel.

L’Autorité appelle au respect des règles d’analyse sportive et insiste sur l’importance de mettre en place des mécanismes d’autorégulation pour garantir une couverture : Précise et équilibrée, éloignée du sensationnalisme et exempte d’exagérations.

Cette mise en garde vise à maintenir un niveau professionnel élevé dans le traitement médiatique du sport.

L’ANIRAV a déjà suspendu une émission sportive

Le communiqué de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel paru aujourd’hui intervient 24 heures seulement après la suspension d’une émission sportive, diffusée sur la chaine de télévision privée Ennahar TV.

En effet, il s’agit de l’émission « Stade Ennahar ». L’ANIRAV a ordonné de suspendre l’émission pour une durée de 21 jours et ce, suite à des propos racistes tenus par un invité sur le plateau.

Cette sanction fait suite à des violations multiples du cadre légal, notamment la loi organique 23-14 sur les médias, la loi 23-20 sur l’audiovisuel et la loi 20-05 de 2020 relative à la lutte contre le discours de haine. Les mesures prises comprennent également la suppression de la vidéo incriminée des réseaux sociaux et un avertissement formel à la chaîne.

L’ARAV rappelle que les médias doivent impérativement respecter trois principes fondamentaux : L’objectivité dans les programmes sportifs, le respect de la dignité humaine ainsi que la promotion des valeurs de tolérance.

Cette décision souligne la volonté des autorités de régulation de lutter activement contre toute forme de discrimination et de discours haineux dans les médias algériens.

Des chaines de télévision averties pour diffusion excessive des publicités

Il y a un mois, l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel vient a lancé un second avertissement à cinq chaînes de télévision pour non-respect des règles publicitaires. Il s’agit d’Echourouk TV, El Hayat TV, Ennahar TV, Bahia TV et TV6 (EPTV).

Cette mise en garde fait suite à un premier avertissement resté lettre morte en février 2025. Les chaînes ont persisté à dépasser les durées légales de publicité et à multiplier le placement de produits dans leurs programmes, privilégiant leurs intérêts financiers au détriment des téléspectateurs.

Les contrevenants s’exposent désormais à de lourdes sanctions prévues par les articles 76 et 77 de la loi 23-20 sur l’audiovisuel, pouvant aller jusqu’à des amendes conséquentes et une possible suspension partielle ou totale de leur diffusion. Cette action s’inscrit dans le cadre des articles 58 à 62 du décret exécutif 24-250.

L’objectif affiché est double : protéger les téléspectateurs d’une surexposition publicitaire tout en préservant un équilibre entre la viabilité économique des chaînes et la qualité des contenus proposés au public.