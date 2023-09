Après « El Padré », Rifka inaugure son nouveau restaurant « La Madré » à Alger

Le jeune influenceur algérien, Farouk Boudjemline, alias Rifka, a inauguré son 3ᵉ restaurant à Alger. En effet, après une première aventure dans le domaine de la restauration avec la chaine de fast-food « El Padré », comptant deux restaurants à Alger et un à Boumerdes, Rifka capitalise sur la recette et l’acquis familial, source de son inspiration, et inaugure le restaurant baptisé « La Madré » à Sidi-Yahya.

Ainsi, jonglant entre des spécialités algériennes et d’autres mondiales, le nouveau restaurant de Rifka propose un menu varié, accentué des saveurs typiques des mamans algériennes. Avec cette inauguration, Rifka fait un autre pas dans sa nouvelle carrière d’entrepreneur.

Inauguration de son 3ᵉ restaurant : Rifka dénonce ses détracteurs

Hier, l’heure était à la joie pour Rifka et les siens après l’inauguration du restaurant « La Madré ». Néanmoins, l’influenceur, et jeune entrepreneur algérien, Farouk Boudjemline, a critiqué certains de ses détracteurs.

Ainsi, sur son compte Instagram, Rifka s’est montré étonné des commentaires qui dénigrent, d’ores et déjà, son nouvel accomplissement. Il dit, « Il y a des gens qui ont donné une note de 1/5 à notre nouveau restaurant alors que nous n’avons même pas ouvert nos portes au public. Ils sont animés par la haine », indique-t-il.

« Ces diffamations ont été signées sur Google. Comment est-ce possible de donner une note aussi basse à un restaurant qui n’a même pas eu de clients ? » poursuit Rifka.

Finissant par rappeler que la joie de sa maman est la plus grande satisfaction pour lui, le jeune influenceur et entreteneur algérien a promis que l’aventure « La Madré » sera grandiose.