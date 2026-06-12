Après Constantine, plusieurs wilayas du pays interdisent la vente de pastèques découpées

À l’approche des grandes chaleurs, la vigilance est de mise sur les marchés. Face aux dangers sanitaires, les Directions du commerce de plusieurs wilayas du pays ont pris les devants en émettant des interdictions strictes concernant la vente de pastèques découpées et exposées à l’air libre.

De Bouira à Alger, en passant par Constantine, Tizi-Ouzou ou encore El Menéa, les services de contrôle locaux multiplient les communiqués officiels. Ces initiatives de terrain visent un objectif commun : assainir les pratiques des détaillants de fruits et légumes et protéger la santé des consommateurs face à la recrudescence saisonnière des intoxications alimentaires.

À Tiaret, par exemple, la Direction locale du commerce a formellement notifié les commerçants qu’il est désormais « strictement interdit de procéder à la découpe de la pastèque lors de son exposition à la vente ». Une démarche préventive qui devance les vagues de chaleur, période où la rupture de la chaîne du froid s’avère souvent critique.

Pourquoi la pastèque à la découpe est-elle un danger pour la santé ?

Sur les étals, la vente au quartier ou à la moitié s’est imposée au fil des ans comme une solution économique pour les ménages à budget limité. Pourtant, cette tolérance commerciale cache un véritable angle mort sanitaire.

Une fois le fruit ouvert, sa chair riche en eau et en sucre se transforme en un milieu de culture extrêmement favorable sous des températures frôlant les 35°C à 40°C.

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Un simple film plastique ne suffit pas à bloquer la prolifération bactérienne ou la fermentation rapide, sans compter l’exposition directe aux insectes et aux poussières des marchés en l’absence de structures réfrigérées.

Un plan d’action en trois étapes : information, contrôle, répression

La démarche adoptée par les différentes DCP de l’Est, du Centre et du Sud se veut progressive, suivant les orientations générales en matière d’hygiène :

Sensibilisation immédiate : Les agents de contrôle mènent actuellement des tournées d’information pour avertir les professionnels des risques et des nouvelles règles.

: Les agents de contrôle mènent actuellement des tournées d’information pour avertir les professionnels des risques et des nouvelles règles. Surveillance accrue : Des inspections de terrain vont s’intensifier pour s’assurer du respect de l’interdiction de la découpe.

: Des inspections de terrain vont s’intensifier pour s’assurer du respect de l’interdiction de la découpe. Application de la loi : Pour les récalcitrants, les autorités locales rappellent que les infractions relèvent de la loi 09-03 relative à la protection du consommateur et à la répression de la fraude. Les sanctions prévues vont de fortes amendes administratives jusqu’à la fermeture définitive du local en cas de récidive.

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