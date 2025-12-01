Après Constantine et Ouargla… Le programme AADL 3 se concrétise dans cette wilaya

Le programme AADL 3, initié par le Président Abdelmadjid Tebboune, quitte la phase de planification pour entrer de plain-pied dans sa concrétisation sur le terrain. L’Agence nationale pour le développement du logement (AADL) a donné un coup d’accélérateur avec le lancement de trois opérations majeures dans plusieurs wilayas, totalisant déjà plus de 11 000 unités.

En effet, le coup d’envoi du programme ambitieux AADL 3 est désormais une réalité tangible. L’Agence nationale pour le développement du logement (AADL) a annoncé avoir procédé au lancement de trois opérations d’une importance capitale, confirmant l’engagement des autorités à faciliter l’accès à la propriété pour les citoyens algériens.

Selon un communiqué émanant de l’AADL, le Directeur Général de l’Agence a récemment marqué cette progression par la pose symbolique de la première pierre pour la construction de 2 000 logements AADL 3 dans le nouveau pôle urbain de Ouled Khaled, au niveau de la wilaya de Saïda.

AADL 3 : Le lancement est effectif, 11 650 logements déjà en construction dans trois wilayas

Cette initiative s’inscrit dans la lignée du lancement des premiers projets initiés par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. À ce jour, pas moins de 11 650 logements AADL 3 ont été attribués et sont en cours de réalisation, répartis sur trois wilayas clés :

Constantine : 8 050 logements dans le pôle urbain de Sissai.

Ouargla : 1 600 logements dans le pôle urbain de Berkat.

Saïda : 2 000 logements dans le pôle urbain de Ouled Khaled.

Ces premières réalisations ne constituent que la partie visible de l’iceberg. L’AADL s’apprête en effet à lancer d’autres projets qui permettront d’atteindre l’objectif fixé pour la première tranche du programme, soit la construction de 46 000 unités à travers le territoire national.

Le programme AADL 3 maintient son cap : celui de renforcer l’offre de logements abordables par la formule location-vente, de faciliter l’accès à la propriété pour les classes moyennes, et de contribuer activement au développement urbain durable de nouveaux pôles d’habitation.

L’accélération des lancements sur le terrain confirme la détermination des pouvoirs publics à respecter les délais et à répondre à la forte demande de logements, faisant de l’AADL 3 un pilier central de la politique sociale du gouvernement.