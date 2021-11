Après celui de Brest, un autre navire algérien retenu en France

Sale temps pour la navigation maritime algérienne au niveau des ports de France. Après le Saoura, porte-conteneurs algérien retenu à Brest par le Centre de sécurité des navires (CSN) depuis son arrivée le vendredi 29​ octobre, voilà que des informations font état de la détention d’un autre navire, également algérien, au niveau du port de Marseille.

En effet, et selon ce qu’a rapporté le journal français Le Marin, un autre porte-conteneurs algérien est retenu à Marseille. Ce deuxième navire algérien est baptisé le Tamanrasset, et il appartient au Cnan Med, compagnie sœur du Cnan Nord, la Compagnie nationale algérienne de navigation, auquel appartient le Saoura.

Le Tamanrasset, armé par la Cnan Med, sœur du Cnan Nord, mais codétenue à 49​ % par l’armateur italien Dario Perioli, est retenu à Marseille pour les mêmes raisons que le Saoura (sécurité maritime et non-respect des droits du personnel), assure la même source. Il est retenu par le CSN de Marseille depuis le 28​ octobre à l’extrémité du terminal Med Europe, précise la meme source.

Énième coup dur donc pour Cnan-Nord, filiale du groupe Gatma, qui traverse une situation critique à cause de la flambée du cout du transport maritime, mais aussi des divers problèmes de gestion qui la minent. La compagnie nationale algérienne de navigation compte donc plusieurs navires bloqués en France, mais aussi en Belgique et en Espagne.

Des salaires des équipages impayés

Outre Le Tamanrasset du Cnan Med qui est retenu à Marseille, il y a le Saoura, du Cnan Nord, bloqué à Brest. Selon Laure Tallonneau, inspectrice de la Fédération internationale des ouvriers du transport, il s’agit de problèmes de défaillances techniques, mais surtout de salaires impayés de certains membres de l’équipage.

«​ Certains marins sont à bord depuis septembre, mais comme ils sont en CDI, ils doivent se voir payer leurs congés également​ », confie-t-elle. Le dernier salaire de dix membres de l’équipage du Saoura remonte au mois de juillet dernier, a-t-elle assuré.

Il est à rappeler que les relations entre l’Algérie et la France ne sont pas au top depuis quelques mois, et notamment suite à des propos attribués au président Macron, qui a remis en cause l’existence de l’Algérie en tant que nation avant la colonisation française.

En Belgique, le Timgad, également navire armé par la Cnan Nord, est retenu à Gand depuis début septembre, a fait savoir la même source.