Après Ayoub, un autre enfant meurt tragiquement au fond d’un puits de 30 mètres à Sétif

Alors que l’Algérie ne s’est pas encore remise de la fin tragique du petit Ayoub, cet enfant de 10 ans mort après avoir chuté dans un puits artésien à El Bayadh, une nouvelle affaire vient replonger le pays dans l’émoi et la douleur.

Les services de la Protection civile de la wilaya de Sétif sont intervenus ce jeudi matin pour tenter de porter secours à un adolescent tombé dans une cavité béante à Mechtat El Zaouia, dans la commune de Bazer Sakhra (daïra d’El Eulma).

Agé de 15 ans, le jeune garçon a fait une chute fatale dans un puits d’une profondeur d’environ 30 mètres. Malgré la rapidité du déploiement des secouristes, le drame n’a pu être évité : le corps sans vie de la victime a été extrait des profondeurs avant d’être transféré vers la morgue de l’hôpital local.

Une réunion technique d’urgence à la Protection civile

Cet accident tragique survient au lendemain d’une réunion technique d’évaluation décisive tenue ce mercredi au siège de l’Unité nationale d’entraînement et d’intervention de la Protection civile.

Provoquée précisément par la récente tragédie du petit Ayoub à El Bayadh, cette rencontre visait à analyser le déroulement des secours et à tirer les enseignements nécessaires pour optimiser les opérations futures.

🟢 A LIRE AUSSI : URGENT. Éducation nationale : le ministère annule les changements annoncés en juillet

Placée sous la supervision du directeur de l’organisation et de la coordination opérationnelle, du directeur de la prévention et du commandant de l’Unité nationale, cette session de travail a réuni des cadres de la Direction générale ainsi que des experts privés spécialisés dans le forage vertical et horizontal.

Révision et modernisation des protocoles d’intervention

L’objectif central de cette démarche est de réévaluer en profondeur l’efficacité des moyens logistiques et tactiques engagés lors de ce type d’accidents particulièrement complexes.

Les débats se sont ainsi articulés autour de l’analyse rigoureuse des méthodes d’excavation verticale et horizontale adaptées pour atteindre rapidement les victimes piégées en profondeur, tout en insistant sur le renforcement des protocoles de protection destinés à préserver la sécurité des agents opérant dans des environnements instables.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis

L’accent a également été mis sur l’optimisation de l’organisation opérationnelle et le perfectionnement de la coordination des équipes sur le terrain, afin de garantir des secours à la fois plus rapides, plus sûrs et pleinement efficaces.

Cette initiative marque une volonté ferme d’enrichir et de mettre à jour le protocole national d’intervention mis en place en 2018 en collaboration avec des experts privés.

Face au danger récurrent que représentent ces puits non sécurisés devenus de véritables pièges mortels et à la répétition de ces drames humains, les autorités entendent adapter en permanence leurs modes opératoires aux réalités du terrain pour prévenir de nouvelles tragédies.