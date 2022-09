Apres avoir rejoint Brest, Slimani affiche ses ambitions

Après ses premiers pas avec son nouveau club, le Stade Brestois, l’international algérien, Islam Slimani, revient sur son retour en championnat français, la Ligue 1 Uber Eats.

Ainsi, dans un entretien accordé au média du club de la région bretonne, Slimani s’est livré sur ses impressions, « il est vrai que je ne suis encore prêt pour performer dès les premières minutes, mais, physiquement, je me sens très à l’aise. » dit-il au micro du Stade Brestois 29.

Battus à domicile sur un large score de 0-7 contre le club Héraultais de Montpellier, Slimani s’est trouvé face à une situation critique à son entrée en jeu à la mi-temps alors que son nouveau club venait d’encaisser le 5e but montpelliérain avant la pause.

Conscient de son rôle au sein de l’effectif du technicien franco-arménien du club de Brest, Michel Der Zakarian, Islam Slimani a déclaré, « mon expérience est mise à disposition de mes nouveaux coéquipiers. La communication durant la rencontre et sur le terrain est très importante. Mon rôle est d’aider mes coéquipiers à surmonter les difficultés. » ajoute-t-il.

Questionné sur ses ambitions pour son retour en Ligue 1 après une expérience décevante en ligue portugaise, Slimani a expliqué, « notre objectif est d’enchaîner les victoires, peu importe qui marque les buts. » déclare-t-il.

La signature de l’attaquant international algérien, Islam Slimani, avec l’équipe du Stade Brestois a mis fin à un épisode cauchemardesque que vivait l’ancien joueur du CR Belouizdad avec le club lusitanien, Sporting CP.

« Blacklisté » par son ancien coach en Portugal, Slimani s’est relancé en rejoignant le championnat français, Ligue 1, avant la fin de la fenêtre des transferts de l’été 2022.

Le retour d’Islam Slimani en championnat de France a été effectuée suite aux nombreux critères qui ont plu au buteur historique de l’équipe d’Algérie. C’est ce que l’attaquant algérien explique dans l’interview accordée au média du Stade Brestois, « retrouver à nouveau Youcef Belaïli et Haris Belkabla a été un élément important dans ma price de décision de signer à Brest. » dit-il.

Outre ce détail, l’international algérien, Islam Slimani, revient sur épisode qui l’a mis en contact direct avec l’actuel coach du Stade Brestois, Michel Der Zakarian. Ainsi, alors que Slimani faisait ses premiers pas en Europe, Michel Der Zakarian, entraîneur du club du FC Nantes, a vite décelé le talent de Slimani et était venu aux renseignements pour tenter de le faire signer avec le club de l’ouest français, « En 2013, des pourparlers existaient déjà avec l’entraîneur, Michel Der Zakarian, pour que je rejoigne le club de Nantes. Pour cette fois, l’intérêt du coach et du club de Brest ont été un facteur important dans ma signature. » ajoute-t-il.

