Après avoir enlevé son hidjab, l’instagrameuse Maya Redjil s’explique

Maya Redjil, l’instagrameuse algérienne très connue en Algérie, a récemment décidé de renoncer à son hidjab. En effet, cette décision a été le sujet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. À vrai dire, depuis quelques mois, Maya avait l’habitude de porter un foulard qui ne cachait qu’une partie de ses cheveux. chose qui a été considérée comme une violation des normes religieuses.

Cependant, cette controverse a pris une tournure différentes lorsque certaines influenceuses ont affirmé que Maya avait complètement enlevé son hijab lors d’un voyage en Angleterre. Cela a entraîné ainsi un conflit entre Maya et ces influenceuses. Effectivement, ce conflit a été largement discuté sur les réseaux sociaux.

Finalement, Maya a décidé de s’exprimer sur cette affaire le jour de l’Aïd. Dans le détail, elle s’est affichée sans hidjab hier en story affirmant que dans la vraie vie, elle ne portait jamais le voile mais seulement un foulard pour ses publications sur les réseaux sociaux. Elle a également expliqué qu’elle avait partagé à plusieurs reprises des photos d’elle sans foulard avec ses amis proches sur Instagram.

Maya Redjil parle de son divorce

À en croire ses propos, ses photos ont fini par être divulguées, ce qui a conduit à des menaces et des attaques contre Maya. La situation a été tellement difficile pour elle qu’elle a dû entamer une poursuite judiciaire contre les personnes impliquées. Elle a également affirmé que cette affaire avait été la principale cause de son divorce et qu’elle avait été obligée de consulter un psychologue, suite à ces nombreux problèmes qui l’ont visiblement affectée.

Malgré cette situation difficile, Maya n’a pas été soutenue par ses abonnés sur les réseaux sociaux. En effet, l’instagrameuse a été largement critiquée pour cette décision qui n’était pas au goût des internautes. Par ailleurs, la principale concernée a exprimé sa déception quant à l’attitude de sa sœur Sarah Redjil, qui ne l’a pas soutenue publiquement. Pour rappel, la sœur de Maya est également présente sur les réseaux sociaux et possède une communauté de plus d’un million de followers sur Instagram.