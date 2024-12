Après ALGER, Tebboune promet de moderniser cette wilaya «de résistance et d’histoire»

Le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, lundi, l’importance capitale du plan de développement et de modernisation d’Alger. Ce projet ambitieux, selon lui, ouvrira de nouvelles perspectives pour élever la capitale au rang des plus grandes métropoles mondiales.

À l’issue d’une présentation détaillée sur la vision stratégique de ce plan au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, le chef de l’État a salué un projet « solide et plus qu’acceptable, qui offre à notre capitale des perspectives d’avenir prometteuses ».

Le président a également insisté sur la nécessité de « fixer des délais et de les intégrer dans des plans quinquennaux, afin d’évaluer l’avancement des travaux, de déterminer les budgets et d’assurer un suivi rigoureux ».

Une fois ces projets achevés à Alger, le président a annoncé que d’autres wilayas bénéficieraient de projets similaires, notamment Constantine, la «ville de résistance et d’histoire», ainsi que d’autres wilayas de l’Est, de l’Ouest, du Centre et du Sud du pays.

Ce plan de développement englobe une multitude de projets modernes, destinés à mettre en valeur le patrimoine culturel et historique d’Alger. Certains sont déjà en cours de réalisation, tandis que d’autres seront lancés à court et moyen termes.

L’État a mobilisé d’importantes ressources financières pour concrétiser cette vision ambitieuse et faire d’Alger une capitale à la hauteur de ses ambitions.

Casbah d’Alger : Tebboune lance un SOS pour sauver un joyau historique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tiré la sonnette d’alarme face à la dégradation avancée de la Casbah d’Alger. Lors de cette même visite au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, il a souligné l’urgence de trouver des solutions pour préserver ce joyau architectural et historique, « âme et socle » de la capitale.

« La Casbah se meurt à petit feu », a-t-il déploré, mettant en évidence l’inaction depuis les années 1970. Pour remédier à cette situation, le chef de l’État a préconisé une intervention massive de l’État : acquisition des bâtisses privées, restauration, réaménagement et ouverture au public pour des activités culturelles et touristiques.

Cette annonce s’inscrit dans un plan plus vaste de développement et de modernisation d’Alger, présenté au président. Au-delà de la Casbah, Tebboune a insisté sur la nécessité de réhabiliter Riadh El-Feth et d’achever les travaux d’aménagement d’Oued El-Harrach. La commune de Oued Koriche sera également intégrée à cette stratégie.

Le projet d’aquarium, qui devrait être le plus grand de Méditerranée, a également été évoqué. Le président a donné des instructions pour lancer rapidement l’appel d’offres, soulignant l’importance de ce projet pour le tourisme et l’éducation.

L’ensemble de ces projets vise à faire d’Alger un pôle de rayonnement arabo-musulman, africain et méditerranéen. Le président a visité une exposition présentant les plans détaillés de cette ambition, promettant aux Algérois un cadre de vie plus agréable et des infrastructures dignes des grandes capitales.

La sauvegarde de la Casbah est un défi de taille, tant sur le plan technique que financier. La réussite de ce projet dépendra de la mobilisation de tous les acteurs concernés et de la volonté politique de le mener à bien. Les Algérois attendent désormais avec impatience de voir se concrétiser les promesses du président.