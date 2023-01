Après Alger, Mercotte part à la découverte du Sahara à Timimoun

Le « Le Meilleur Pâtissier Algérie » voit le jour sur Echorouk TV avec Mehdi Yadés comme animateurs et deux noms de la pâtisserie algérienne : Mehdi Pâtissier et Gâteaux Louza, comme jurys de la saison.

Cette première édition a vu la venue d’un nom emblématique du « Meilleur Pâtissier France », qui n’est autre que Mercotte. En effet, pour cette édition, cette dernière a été invitée à deux reprises dans l’émission tournée au Jardin d’Essai d’El Hamma. Le premier épisode et le dernier, celui de la finale, dont le tournage a eu lieu le jeudi 26 janvier dernier, ou Mercotte n’a pas manqué de témoigné de son émerveillement, face au lieu qui a accueille la tente du « Meilleur Pâtissier Al Djazairi ».

Après son aventure à Alger, le samedi passé Mercotte s’est envolée en compagnie Mehdi Yadés, l’animateur, mais aussi Mehdi Pâtissier et Gâteaux Louza, les jurys de la saison, vers le Sahara algérien, plus précisément Timimoun.

Et c’est sur le compte Instagram de l’animatrice de télévision, critique gastronomique et blogueuse culinaire française. Elle est membre du jury dans l’émission Le Meilleur Pâtissier sur M6 depuis 2012, que l’on a pu suivre son aventure dans cette merveilleuse aventure au cœur du Sud algérien.

Mercotte vis sa vie à Timimoun

En effet, la petite aventure de Mercotte, commence par un vol dans un avion à hélices, arrivée à Timimoun la première vidéo montre la jury du « Meilleur Pâtissier France » sur un quad accompagné de Mehdi Patissier, avec comme description « Vis ma vie dans le Sahara ».

Dans une seconde vidéo sur le compte Instagram de Mercotte, on voit cette dernière grimper une dune de la région de Timimoun, sourire au lèvres elle se fait aider par Mehdi Yades et Mehdi Pâtissier, en mettant comme légende uen comparaison entre la neige et le sable, disant : « Grimper pour atteindre le sommet finalement c’est plus facile dans la neige que sur le sable », pour arriver au sommet et immortaliser ce moment avec des prises qui montrent toute la splendeur des paysages de notre désert.

Une dernière vidéo datant du lundi 30 janvier, ou Mercotte montre la beauté des dunes de Timimoun dans une virée en 4*4, ou elle met comme description « En 4*4 sur les dunes du Sahara c’est comme les montagnes russes eu pire c’est génial », ce qui atteste du fait qu’elle a adoré ce moment de son voyage.

En outre, celle qui fait stresser les candidats du « Meilleur Pâtissier en France », avec des épreuves techniques plus difficiles les unes que les autres, n’a pas manqué de partager des photos de la région de Timimoun ou elle décrit son voyage comme étant un dépaysement, une aventure et un plaisir garantie, en citant aussi sur ses dernières photos les variétés de dattes disponibles dans un marché de la région.