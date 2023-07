Après Al-Ahli, un autre club saoudien veut s’offrir Riyad Mahrez

Visiblement, Riyad Mahrez a de la côte en Arabie-Saoudite. Après Al-Ahli SC, un autre club saoudien est entré en course pour s’offrir l’attaquant algérien de Manchester City.

Il ne se passe un jour sans parler de l’éventuel transfert de Riyad Mahrez en Arabie Saoudite. Il y a quelques semaines, Al-Ahli SC s’est manifesté pour engager le joueur.

Il semble que celui qui a été l’auteur de 15 buts et 13 passes décisives en 47 matchs avec Manchester City lors de la saison écoulée est très courtisé en Arabie-Saoudite. En effet, et après Al-Ahli, un autre club saoudien est entré en course pour s’offrir le capitaine de la sélection nationale.

Une offre de 35 millions d’Euros d’Al-Hilal ?

Selon plusieurs médias saoudiens, il s’agit d’Al-Hilal. Le média américain « The Athletic » a donné plus de détails sur l’offre des saoudiens.

En effet, il révèle que les responsables comptent proposer 35 millions d’Euros à leurs homologues de Manchester City pour s’offrir l’ailier de 32 ans. Mais, apparemment, le club mancunien ne devrait pas accorder un bon de sortie à son attaquant, notamment face à l’éventuel départ de Bernado Silva au PSG ou le FC Barcelone. Même l’entraineur Pep Guardiola s’opposerait au départ de Mahrez. Ce dernier, fait partie des plans du technicien espagnol.

L’Arabie saoudite continue de faire le show sur le marché des transferts ! Grâce à un pouvoir d’attraction financier quasiment illimité, le pays a réussi à attirer de grosses stars depuis l’ouverture du mercato. On cite, entre autres, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly,