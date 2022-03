Après Air Algérie, le ministère supprime le nouveau programme de vols

Depuis mercredi 9 mars, la toile algérienne est en ébullition suite à l’annonce faite par le ministère des Transports algérien, qui a révélé un nouveau programme de vols, en effet 108 vols ont été ajoutés au programme actuel. Il est à rappeler que les frontières ont subi une fermeture complète en mars 2020 durant plus d’un an à cause de la pandémie mondiale de Coronavirus. Pour connaître une ouverture partielle à partir du mois de juin 2021, qui était loin de satisfaire la demande des algériens.

En effet le mercredi 9 mars 2022 en soirée, le ministère des Transports annonce une augmentation de 108 vols sur le programme d’Air Algérie, cette nouvelle attendue par de nombreux algériens, qu’ils résident en Algérie ou ailleurs, n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux algériens. C’est via un communiqué du ministère de Kamel Nasri, que l’annonce a été faite.

Suite à cela la compagnie aérienne nationale Air Algérie a emboité le pas et a donc annoncé le lendemain jeudi 10 mars, via un communiqué sur leurs réseaux sociaux le début de la vente de billets pour 10 destinations dans le cadre du nouveau programme de vols.

Le ministère retire son communiqué relatif à l’augmentation du nombre de vols

Mais la joie suite à l’annonce du ministère des transports puis l’annonce d’Air Algérie aura été de courte durée, en effet Air Algérie supprime sa publication le lendemain vendredi 11 mars. En revanche ce qui a rassuré les internautes, c’est que le ministère n’a pas retiré ses publications des réseaux sociaux jusqu’à aujourd’hui dimanche 13 mars, à la grande surprise de beaucoup d’internautes et à l’instar d’Air Algérie, la publication annonçant l’augmentation du nombre de vols a été retirée de la page Facebook officielle du ministère des Transports.

Il est à rappeler que selon nos sources la vente des billets annoncée par Air Algérie initialement le 11 mars 2022 a été repoussée jusqu’au mardi 15 pour raison d’organisation, serait-ce pour la meme raison que l’annonce d’augmentation du nombre de vols publiée par le ministère des Transports a été retirée aujourd’hui ?

Limogeage de Bekkai au lendemain de l’annonce de l’augmentation des vols

Au lendemain de l’annonce du ministère des Transports, relative à l’augmentation du nombre de vols, une nouvelle inattendue est annoncée via un communiqué officiel de la Présidence de la République. Ce dernier rendu public ce jeudi 10 mars 2022 par ; a annoncé que le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du ministre des Transports Aissa Bekkai, pour « faute grave ».

« Après consultation du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis fin, ce jour, aux fonctions du ministre des Transports, Aissa Bekkai pour avoir commis une faute grave lors de l’accomplissement de ses missions ».

Toujours selon la présidence de la République, le président Abdelmadjid Tebboune a nommé le ministre actuel des Travaux Publics, Kamel Nasri afin d’assurer l’intérim pour le ministère des Transports.