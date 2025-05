Après Air Algérie, la FAF et la SEAAL abandonnent le français

Après Air Algérie, c’est au tour de deux autres structures étatiques d’abandonner la langue française. Il s’agit de la Fédération algérienne de football (FAF) ainsi que la Société des eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL).

La FAF a envoyé hier le 7 mai une correspondance à toutes les Ligues et les présidents de clubs. Elle leur a ordonné d’arabiser tous les documents, entre autres procès-verbaux et tous types de correspondance, avant de passer à l’arabisation à 100% à partir du prochain exercice 2025/2026.

« Suite aux décisions de la dernière réunion du Bureau Fédéral, tenue le 30 avril dernier, la Fédération algérienne de football demande à toutes les Ligues d’arabiser les procès-verbaux des Commissions de discipline, les désignations des arbitres, les Commissions des recours ainsi que toutes les correspondances adressées aux différents structures et partenaires, et ce, dans les plus brefs délais. L’arabisation sera obligatoire au niveau de toutes les Ligues à partir de la saison 2025/2026 », lit-on dans la correspondance de l’Instance fédérale.

La SEAAL remplace le français par l’anglais

Outre la Fédération algérienne de football, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé le lancement d’une nouvelle facture d’eau établie en langues arabe et anglaise.

« La SEAAL émettra à partir de ce jour plus de 5 millions de factures par an dans ce nouveau format qui vise à faciliter la compréhension des informations par les partenaires étrangers et les plateformes numériques tout en maintenant la langue arabe comme principale langue de communication avec les citoyens », lit-on dans un communiqué officiel, rendu public hier le 7 mai.

La société qui assure la gestion dans l’approvisionnement de l’eau potable à Alger et à Tipaza ajoute que la lange anglaise est « est désormais la langue des affaires, de la technologie et de l’innovation, et revêt une importance croissante dans le contexte de la transformation numérique que connaît la SEAAL ».

Cette démarche s’inscrit, selon le texte, « dans le cadre d’un plan plus large visant à promouvoir l’utilisation de l’anglais dans le travail quotidien au sein de la société qui a procédé, à cet égard, à l’organisation de cycles de formation en anglais pour les cadres et les travailleurs, dans le but de développer leurs compétences et d’améliorer la qualité des services fournis ».

Air Algérie, la 1ʳᵉ société en Algérie à avoir annoncé l’abandon du français

Air Algérie est la première société en Algérie, rappelons-le, à avoir décidé d’abandonner le français. Le mois d’avril dernier, le responsable du département des affaires publiques de la compagnie aérienne, Abdelkader Salmi, a annoncé la volonté d’éditer les billets de voyage uniquement en arabe et en anglais.

« La nouveauté, c’est qu’Air Algérie a choisi que ses billets soient désormais édités en arabe et en anglais », a-t-il confié.

Selon le même responsable, cette décision s’inscrit dans la continuité des pratiques adoptées par les compagnies aériennes internationales et arabes. Ce choix s’explique aussi par le partenariat d’Air Algérie avec les pays arabes.