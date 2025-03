Après 7 ans d’arrêt, cette ligne de train reprend du service en Algérie

Après une interruption qui aura duré sept ans, le train reliant Constantine à Alger reprend enfin du service. Une annonce de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF). Qui marque un tournant important pour les voyageurs reliant l’Est algérien à la capitale.

Conformément aux instructions du ministre des Transports, Saïd Sayoud, cette réouverture vise à fluidifier les déplacements et à renforcer le maillage ferroviaire du pays.

De plus, cette reprise est attendue avec impatience par les habitants de ces deux villes décisives. Marquant la réactivation d’une liaison suspendue depuis 2018.

Entre trajets quotidiens pour les travailleurs et les étudiants et déplacements familiaux, le retour du train Constantine-Alger vient combler un manque dans l’offre de transport longue distance. Pour beaucoup, il s’agit non seulement d’un gain de temps, mais aussi d’un confort accru par rapport aux autres moyens de transport.

Ligne Alger – Constantine : une reprise effective dès le 27 mars 2025

La première circulation du train Constantine-Alger est programmée pour demain, jeudi 27 mars 2025. Cette relance intervient dans un contexte où la demande pour les transports ferroviaires ne cesse d’augmenter. Notamment sur les longues distances.

SNTF : horaires de train Alger – Constantine

Selon le programme établi par la SNTF, les dessertes entre Alger et Constantine s’organiseront comme suit :

Samedi, lundi et mercredi : départ d’ Alger (gare d’Agha) vers Constantine , avec un arrêt à Bordj Bou Arréridj.

: départ d’ , avec un arrêt à Bordj Bou Arréridj. Dimanche, mardi et jeudi : départ de Constantine vers Alger, avec le même itinéraire.

La première circulation, prévue exceptionnellement à 10h00 du matin depuis la gare centrale de Constantine, lancera officiellement le retour de cette liaison suspendue depuis 2018.

Cette remise en service répond à une volonté des autorités d’améliorer l’offre de transport public. La SNTF assure être à l’écoute des besoins des usagers et vise à optimiser la qualité du service ferroviaire.

En somme, ce retour du train Constantine-Alger pourrait également marquer une première étape vers une modernisation plus large du réseau ferroviaire national. Un enjeu clé pour désengorger les routes et encourager les déplacements en train. Qui constitue une solution à la fois écologique, économique et pratique pour les voyageurs.