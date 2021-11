Après 60 ans dans le judo : Lebab reçois la ceinture de 8e division

A la grande satisfaction du public sportif algérien, notamment les amateurs du judo, l’ancien judoka Sid-Ali Lebib, a obtenu la ceinture de huitième division, de la part de la Fédération Internationale de Judo.

En effet, ladite ceinture lui a été offerte pour les services qu’il a rendus au sport du judo et la reconnaissance de sa longue carrière sportive, qui lui a permis d’occuper plusieurs postes importants.

Sur ce, l’ancien sportif a exprimé sa joie, sa satisfaction mais aussi sa fierté. » Cette rare reconnaissance de la Fédération Internationale de Judo est un grand honneur pour moi et la famille algérienne du judo et du sport en général, notamment que l’Algérie en reçoit pour la deuxième fois cette ceinture depuis l’indépendance. Ce couronnement vient après une longue carrière dans le judo, d’environ 60 ans « , a-t-il déclaré.

Sid-Ali Lebib, ancien Ministre de la Jeunesse et des Sports

Ainsi, il est utile de préciser que la Fédération Internationale de Judo ne décerne pas la ceinture de huitième classe, la plus élevée du sport, sauf dans de rares cas dans le monde, n’en offrant qu’une pour le continent africain une fois tous les trois ou quatre ans.

Par ailleurs, il convient également d’indiquer que Sid-Ali Lebib a occupé auparavant plusieurs postes importants, à savoir le poste de Ministre de la Jeunesse et des Sports et président du Comité Olympique Algérien et de la Fédération Algérienne de Judo.