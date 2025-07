Après 3 ans d’arrêt, une ligne commerciale Espagne-Algérie reprend du service

Après près de trois ans de silence logistique, les moteurs vont de nouveau gronder entre Castellón et les côtes algériennes.

En août, la première ligne maritime directe entre le port espagnol et l’Algérie sera activée, portée par une relance des échanges industriels.

C’est le secteur de la céramique, notamment les émaux et les frittes, qui tire cette reprise d’un marché longtemps mis en veille.

Derrière cette connexion, la compagnie Akkon Lines entend bien réinscrire durablement l’Algérie sur sa carte des destinations, avec un service régulier prévu dès septembre.

Espagne : bloqué depuis 2021, le port de Castelló renoue avec l’Algérie

L’Algérie, qui avait suspendu ses relations commerciales avec l’Espagne pendant près de deux ans et huit mois à la suite du revirement espagnol sur le dossier du Sahara occidental, a rouvert ses frontières en novembre 2023. Ce déblocage a relancé l’appétit logistique du port de Castelló, désireux de retrouver une destination qui pesait autrefois lourd dans ses bilans.

Les autorités portuaires n’ont pas attendu. Dès décembre, une délégation officielle menée par le président de PortCastelló, Rubén Ibáñez, s’est rendue en Algérie dans une optique claire. Celle de réactiver les échanges avec un marché jadis stratégique.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelle traversée entre Alicante et Béjaïa : MMC renforce les liaisons maritimes Algérie – Espagne

« L’objectif est de renforcer et de rétablir les relations avec le monde des affaires algérien. Qui représentait l’un des marchés les plus importants pour le port de Castellón. Avec un volume de trafic atteignant jusqu’à un million de tonnes par an en 2018 », a-t-il affirmé lors de cette mission commerciale.

Cette volonté prend aujourd’hui corps avec la confirmation d’Akkon Lines. Deux liaisons seront opérées dès le mois d’août, en attendant l’établissement d’un service régulier à partir de septembre.

Le secteur de la céramique, pilier des exportations vers l’Algérie

La relance du commerce maritime s’appuie essentiellement sur le dynamisme des industries auxiliaires de la céramique. Notamment les émaux et les frittes, produits très demandés sur le marché algérien.

Rien qu’en décembre 2023, premier mois complet après la levée du blocus, ces exportations ont atteint 11,32 millions d’euros. Confirmant la place centrale de l’Algérie comme destination privilégiée de ce secteur.

🟢 À LIRE AUSSI : Commerce extérieur : des milliers de marchandises bloquées dans les ports algériens

Aujourd’hui, les entreprises de Castellón expédient toujours leurs marchandises via le port de Valence. Mais cette nouvelle connexion directe avec Castelló va considérablement raccourcir les délais et renforcer l’attractivité du port local.

Akkon Lines à la manœuvre : une stratégie d’expansion bien rodée

La compagnie turque Akkon Lines n’est pas étrangère aux routes méditerranéennes. Présente à Castellón depuis 2019 via le terminal de Grau, elle dessert déjà des destinations telles que la Turquie, la Tunisie, le Maroc et la Libye. À partir d’août, l’Algérie s’ajoutera à cette liste, consolidant un réseau stratégique au sud de la Méditerranée.

Ce choix s’inscrit dans une dynamique portuaire positive. Alors que l’ensemble du système portuaire espagnol enregistrait une baisse des flux au premier semestre 2024, Castelló a affiché une progression de 5,9 % de son trafic de marchandises. Le terminal de Grau, en particulier, joue un rôle grandissant dans cette montée en puissance.

🟢 À LIRE AUSSI : Un nouvel aéroport international à l’étude dans cette wilaya

En somme, la nouvelle ligne avec l’Algérie représente bien plus qu’un simple itinéraire de fret. Elle illustre un rééquilibrage régional des relations commerciales. Où l’Afrique du Nord, notamment le Maroc et désormais à nouveau l’Algérie, devient un axe majeur pour les exportateurs espagnols.