Après 2 dates à guichets fermés et un report, Tarek Alarabi Tourgane en concert à Oran à cette date

Le chanteur renommé Tarek Alarabi Tourgane, célèbre pour ses interprétations en arabe des génériques de dessins animés cultes, débarque à Oran pour un concert exceptionnel, accompagné de ses enfants et d’un orchestre symphonique. Ne manquez pas cet événement unique qui se tiendra le 15 septembre 2023 à l’auditorium de l’hôtel Méridien, à partir de 20h.

Tarek Alarabi Tourgane est connu pour avoir prêté sa voix à des génériques de dessins animés emblématiques tels que « Olive et Tom » (connu sous le nom de « Captain Madjid » en arabe), « Détective Conan » (« Mohakik Conan »), et « Dragon Ball Z ». Sa venue à Oran suscite l’enthousiasme des nostalgiques de ces séries qui ont marqué leur enfance.

De plus, l’artiste a également contribué aux génériques de « Le Ciel Bleu de Roméo » (« 3ahd El Assidi9aa ») et « Thunder Jet » (« Hazim Eraad »), élargissant ainsi son répertoire musical. Avec ses enfants, qui sont également des interprètes talentueux, ainsi qu’un orchestre symphonique, il promet de revisiter ses plus grands succès lors de ce concert mémorable.

Le rendez-vous est fixé au 15 septembre à partir de 20h à l’auditorium de l’hôtel Méridien d’Oran. Cette soirée promet d’être magique et inoubliable pour tous les fans de dessins animés et de musique arabe.

Quels sont les prix des billets et ou sont-ils disponibles ?

Pour assister à ce spectacle exceptionnel, trois catégories de billets sont disponibles :

Les billets standard, au prix de 2500 Da

Optez pour les billets premium à 3500 Da pour bénéficier d’un placement privilégié, garantissant une vue optimale sur la scène.

Pour une expérience VIP ultime, les billets à 4000 Da vous offrent un accès exclusif et un placement privilégié.

A LIRE AUSSI : Tarek Alarabi Tourgane en concert à Alger : Entre nostalgie et désorganisation

Les billets en question sont disponibles à l’achat en ligne sur le site Vinyculture : https://urlz.fr/nwTQ

Informations Pratiques pour que le spectacle se passe dans de bonnes conditions :