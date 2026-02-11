Après 14 ans d’activité, JUMIA met fin à son aventure en Algérie

La marketplace panafricaine Jumia, a officialisé son retrait du marché algérien. Après 14 ans de présence, la plateforme cessera ses opérations d’ici mars 2026, dans le cadre d’une stratégie globale de recentrage sur ses marchés les plus rentables.

L’annonce a été faite le mardi 10 février 2026 par Jumia Technologies lors de la présentation de ses résultats financiers pour l’exercice 2025. La filiale locale, Jade E-Services Algeria SARL, a déjà commencé à notifier ses vendeurs partenaires : le site ne sera plus accessible au plus tard le 10 mars 2026.

Ce départ fait suite à une série de désengagements méthodiques entamés par le groupe ces dernières années (Cameroun, Tanzanie, Tunisie et Afrique du Sud) sous l’impulsion de son PDG, Francis Dufay. L’objectif affiché est d’améliorer l’efficacité opérationnelle en concentrant les ressources sur des pays à plus forte croissance, tels que le Nigeria ou l’Égypte.

Malgré son statut de leader du secteur en Algérie, le poids du pays dans le portefeuille global du groupe restait marginal :

Poids économique : L’Algérie ne représentait qu’environ 2 % de la valeur brute des marchandises (GMV) du groupe en 2025.

(GMV) du groupe en 2025. Bilan financier 2025 : Au niveau mondial, Jumia a vu son chiffre d’affaires progresser de 13 % (188,9 millions $), mais affiche toujours une perte d’exploitation de 63,2 millions $.

Impact social : Le groupe prévoit des coûts liés aux licenciements des employés, à la résiliation des baux et à la liquidation des actifs locaux.

En 14 ans d’activité, Jumia a réussi à étendre son réseau logistique à 44 wilayas. Ce déploiement s’est fait au prix d’une adaptation constante à un marché complexe, marqué par :

Une préférence persistante des consommateurs pour le paiement à la livraison .

. Le recours majoritaire aux transactions en espèces, malgré l’émergence progressive des solutions numériques

« La société anticipe que l’arrêt de ses opérations en Algérie pourrait temporairement avoir un impact négatif sur ses indicateurs financiers », précise le communiqué officiel, tout en soulignant que cette décision favorisera la rentabilité annuelle visée pour 2027.

Pour les centaines de vendeurs tiers utilisant la marketplace, la transition est imminente. Jumia s’est engagé à solder l’ensemble des paiements dus avant la fermeture effective. Les partenaires disposent désormais de moins d’un mois pour réorganiser leurs canaux de distribution et se tourner vers d’autres solutions logistiques locales.