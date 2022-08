Après 12 ans de froid, la Turquie et Israël renouent leurs relations

La Turquie et Israël ont annoncé, ce mercredi 17 août, le rétablissement total de leurs relations diplomatiques. Un renouement qui intervient après 12 ans de froid, remontant à l’affaire du navire Mavi Marmara en 2010.

Ce mercredi 17 août, et après 12 ans de froid, la Turquie et Israël ont fait part du rétablissement total de leurs relations diplomatiques. Ainsi, les deux pays peuvent renvoyer leurs ambassadeurs et consuls généraux afin de rétablir les relations pleinement et entièrement.

« Il a été décidé d’élever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays », a fait savoir le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid.

Une nouvelle page de la diplomatie se tourne pour la Turquie et Israël. Présentant « un atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle économique très importante pour les citoyens d’Israël » ; s’est félicité le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid.

D’ailleurs, en mars dernier, Isaac Herzog s’était rendu en Turquie, une première pour un chef d’État israélien depuis 2007 dans ce pays. Pour sa part, le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, avait effectué une visite à Jérusalem en mai dernier. Et ce, dans le cadre de ce dégel diplomatique.

Rétablissement des relations entre la Turquie et Israël : qu’en est-il de la cause palestinienne ?

Aussitôt l’annonce faite, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, a réaffirmé la position de son pays concernant la cause palestinienne. Ainsi, il a noté que « la Turquie n’abandonnerait pas la cause palestinienne ».

Pour rappel, les tensions diplomatiques entre la Turquie et Israël remontent à 2010 avec l’affaire du Mavi Marmara. En effet, cela remonte au moment où les forces israéliennes avaient pris d’assaut un navire turc, tentant d’acheminer de l’aide à la bande de Gaza. Puis, en 2018, les deux pays avaient rappelé leurs ambassadeurs après la mort de manifestants palestiniens à Gaza.

De plus, il convient de rappeler que le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a souvent critiqué les politiques israéliennes envers les Palestiniens.

Dans ce même contexte, rappelons aussi que le 15 juillet dernier, l’Arabie saoudite avait annoncé l’ouverture de son espace aérien à tous les transporteurs, y compris les Israéliens. « Israël a salué la décision de l’Arabie saoudite d’ouvrir son espace aérien à tous les transporteurs, y compris israéliens » ; avait indiqué Merav Michaeli, la ministre du Transport de l’État hébreu.