Approvisionner en produits pour le Ramadan et l’Aid El-Fitr 2024 : plan du ministère

Le directeur de la régulation et de l’organisation des activités au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, Ahmed Mokrani, annonce le succès du plan d’approvisionnement en produits de consommation pour la première moitié du Ramadan. L’adoption d’un système numérique précis par le ministère du Commerce a permis cette surveillance approfondie du produit du producteur au consommateur.

En effet, Mokrani assure que le plan de permanence pour l’Aïd al-Fitr est prêt, avec une durée de trois jours cette année pour la première fois, étendue aux week-ends. Ce plan est élaboré avec précision pour garantir aucun manque ou fluctuation dans l’approvisionnement des citoyens.

De plus, selon le directeur de la régulation des activités, les deux premières semaines du Ramadan ont été très positives. Aucune pénurie n’a été enregistrée grâce à une préparation intensive depuis octobre 2023, notamment en augmentant la production d’huile, de sucre, de farine et de semoule, ainsi qu’en assurant des stocks importants.

La capacité de production des moulins a été augmentée de 20%, passant de 40% à 60% pendant le Ramadan, avec un suivi numérique de la chaîne d’approvisionnement du lait et d’autres produits essentiels pour éviter les fluctuations sur le marché.

Une nouvelle approche numérique permet de suivre la chaîne d’approvisionnement des produits dans les régions du sud, compensant les coûts de transport et maintenant les mêmes prix qu’au nord pour 28 produits, tout en surveillant le commerce frontalier avec le Mali et le Niger.

Réduction des prix dans les marchés locaux

En outre, il rappelle aussi que plus de 500 marchés ont été ouverts avec des réductions de prix sans précédent, supervisées par le ministère du Commerce, garantissant l’approvisionnement à des prix abordables dans plusieurs régions.

Un programme d’importation de viande de volaille et des mesures incitatives ont été mises en place pour réduire les prix et assurer l’approvisionnement pendant et après le Ramadan.

Les prix de la viande ont été maintenus à des niveaux raisonnables, rendant la viande de bœuf à 1200 DA/kg, la volaille à 1350 DA/kg et les ovins à 1850 DA/kg, comparativement aux prix précédents qui dépassaient les 3000 DA/kg pour la viande ovine.

Pour conclure, le plan de permanence pour l’Aïd al-Fitr est complet, avec une surveillance continue sur le terrain pour garantir l’approvisionnement et les services minimums nécessaires aux citoyens.