Approvisionnement pour Ramadan 2024 : le ministère du Commerce met les bouchées doubles

Le gouvernement algérien se mobilise pour garantir un approvisionnement adéquat en produits essentiels pendant le mois de Ramadan. Dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan, le Ministère du Commerce en Algérie a annoncé une série de mesures visant à garantir que les citoyens ne rencontrent pas de pénuries de produits alimentaires de base pendant cette période cruciale.

En effet, Ahmed Mokrani, directeur général de la régulation des activités et de leur organisation au ministère du commerce, a récemment pris la parole pour expliquer les démarches entreprises par le gouvernement pour assurer une disponibilité suffisante des denrées alimentaires les plus demandées. Ces mesures visent à garantir que le mois sacré se déroule dans les meilleures conditions pour l’ensemble de la population.

De plus, il a souligné l’augmentation de la production de produits de large consommation tels que la semoule, l’huile de table, le sucre et le lait. Cette augmentation de la production vise à anticiper la demande accrue pendant le mois de Ramadan, où ces produits sont largement consommés.

Selon les annonces faites par Mokrani, la production de semoule a été augmentée de 20 % pour atteindre 60 % de la production totale dans les usines. De même, la production d’huile de table a été augmentée de manière significative, passant de 1800 tonnes par jour à 4000 tonnes par jour, tandis que la production de sucre a presque doublé, atteignant 4000 tonnes par jour.

Augmentation de la production alimentaire et garantir l’approvisionnement en viande rouge

Cette augmentation de la production vise à garantir qu’aucune pénurie ne soit enregistrée pendant le mois de Ramadan, où la demande de ces produits est traditionnellement élevée. Mokrani a souligné que ces produits sont très demandés pendant cette période et que le gouvernement a pris les devants pour s’assurer qu’il y ait suffisamment de stock pour répondre à la demande.

Outre les produits de base, le gouvernement a également pris des mesures pour garantir l’approvisionnement en viande rouge, un aliment consommé de manière significative pendant le mois de Ramadan. Mokrani a annoncé que plus de 111 000 tonnes de viande rouge seront importées, avec une attention particulière portée aux régions en dehors des grandes villes telles qu’Alger et Oran.

En plus des produits alimentaires de base, des dispositions ont également été prises pour garantir la disponibilité des produits agricoles sur le marché. Le ministère du commerce travaille en coordination avec le ministère de l’agriculture pour contrôler le marché des produits agricoles de grande consommation. Environ 106 000 tonnes de pommes de terre, 30 000 tonnes d’oignons secs et 10 000 tonnes d’ail seront stockées et mises sur le marché pendant le mois de Ramadan pour éviter toute flambée des prix.

Expansion de la production de lait en sachet

La production de lait en sachet a également été revue à la hausse pour répondre à la demande croissante pendant le mois de Ramadan. Les quotas de production sont passés de 14 000 tonnes à 21 000 tonnes par mois pour garantir que ce produit essentiel soit disponible pour tous les citoyens.

Pour conclure, les autorités veilleront à ce que la distribution des produits subventionnés, tels que le lait en poudre, soit suivie de près pour garantir qu’ils parviennent à toutes les régions du pays, en particulier dans les régions du sud, où l’accès à certains produits peut être plus limité.