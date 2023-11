Approvisionnement en produits alimentaires de large consommation: instructions de Zitouni

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a récemment dévoilé un ensemble de mesures visant à réorganiser le marché des produits alimentaires et à garantir l’approvisionnement des produits de grande consommation. Des actions prises lors d’une réunion de coordination avec les cadres centraux du ministère, et elles reflètent l’engagement du gouvernement à améliorer la gestion du secteur alimentaire en Algérie.

En effet, dans le cadre de cette initiative, Zitouni a pris des mesures cruciales pour réguler le marché et garantir un approvisionnement constant en produits alimentaires essentiels. Ces mesures s’articulent autour de plusieurs axes importants.

L’une des priorités de cette réforme est la numérisation du secteur. Le ministre a annoncé le lancement prochain d’une plateforme numérique dédiée aux importateurs de matières premières et de produits destinés à la revente en l’état. Cette plateforme permettra aux importateurs de soumettre électroniquement leurs demandes de retrait de « certificats de respect, » simplifiant ainsi les procédures administratives.

A LIRE AUSSI : Baisse de la TVA – Algérie : quel impact sur les prix et le pouvoir d’achat ?

Le ministre insiste sur l’intensification du contrôle

Tayeb Zitouni a également insisté sur l’intensification du contrôle des unités de production. L’objectif est de mettre fin à l’exploitation commerciale de produits alimentaires subventionnés, en particulier le sucre destiné aux ménages. Seulement on a constaté des infractions dans ce domaine, et ces mesures visent à garantir que les subventions bénéficient aux citoyens qui en ont le plus besoin.

Pour garantir une distribution équitable et des prix accessibles aux citoyens, le ministre a souligné la nécessité d’accompagner les importateurs de viande rouge et blanche. Cette mesure vise à maintenir la stabilité des prix et à assurer que la viande soit largement disponible sur le marché.

En outre, le ministre a insisté sur la nécessité de surveiller de près les opérations de stockage des produits agricoles. Cette surveillance se fera en coordination avec le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, garantissant ainsi la disponibilité des produits agricoles sur le marché.

Le ministre a également donné des instructions pour le suivi de la distribution du lait subventionné, et ce avec le lancement d’une nouvelle carte numérique pour mieux gérer cette distribution, améliorant ainsi l’efficacité du programme de subvention du lait.

Lors de la réunion, les dernières améliorations de la plateforme numérique pour les produits de grande consommation ont été présentées. Cette plateforme agira comme une « manette de commande » du réseau de distribution des produits alimentaires, du producteur jusqu’au détaillant, améliorant ainsi la transparence et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.