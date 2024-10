Approvisionnement en médicaments : nouveau tour de vis du Ministère de l’Industrie Pharmaceutique

Le Ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique met en garde contre toute pratique frauduleuse dans la distribution de médicaments. Dans un communiqué officiel, il souligne que toute forme de comportements déloyal nuisant à l’approvisionnement en soins sera fermement sanctionnée.

L’objectif est clair : garantir à tous les citoyens un accès sécurisé et constant aux médicaments. Et ce, tout en assurant la transparence et l’intégrité de la chaîne du médicament. Face à des risques de pénurie ou de tensions sur le marché, le ministère rappelle que chaque acteur est responsable de la protection de la santé publique.

Le ministère rappelle aux producteurs, importateurs, distributeurs en gros et pharmaciens, l’importance d’un approvisionnement stable. « Est strictement prohibée toute pratique commerciale pouvant engendrer des tensions ou des pénuries de médicaments » prévient-il. Cette directive s’applique à l’ensemble du territoire national, renforçant ainsi la responsabilité de chaque intervenant.

Les contrevenants se verront exposés à des sanctions administratives, financières et pénales, conformément à la législation en vigueur. Cette position ferme du ministère est essentielle pour maintenir un climat de confiance et de sécurité dans la distribution des médicaments.

Un portail électronique pour signaler les irrégularités

Pour soutenir cette initiative, le ministère a mis en place un portail électronique. Ce nouvel outil se chargera de recueillir les plaintes concernant les pratiques commerciales illégales liées aux médicaments. Tous les professionnels de la chaîne du médicament peuvent y déposer leurs signalements en toute simplicité. Le lien du portail est (Cliquez-ici).

Les plaignants doivent s’assurer que leur plainte est accompagnée de détails sur leur identité et d’éléments probants pour un traitement efficace de leur dossier. Ce système a pour but de renforcer la transparence et à lutter contre les abus.

Le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique prend ces mesures pour éviter toute rupture d’approvisionnement. Avec un appel clair aux acteurs de la chaîne du médicament, l’objectif est de garantir que chaque citoyen accède aux traitements nécessaires.

Garantir l’accès aux médicaments pour tous

Le Ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique s’affirme ainsi comme un acteur clé dans la régulation de la chaîne du médicament. Ces mesures, qui interdisent strictement les pratiques commerciales néfastes, visent à garantir que chaque citoyen ait accès aux médicaments nécessaires.

Grâce à des dispositifs comme le portail électronique, il engage tous les acteurs à collaborer pour une santé publique assurée.

