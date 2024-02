Approvisionnement en eau : le ministre annonce plusieurs initiatives

L’Algérie confronte actuellement une situation critique en matière de gestion de l’eau, exacerbée par un déficit pluviométrique notable et une demande en eau potable en hausse. Dans un contexte marqué par le changement climatique, les autorités algériennes déploient des efforts pour assurer la sécurité hydrique du pays.

Le ministre l’Hydraulique, Taha Derbal, a récemment présenté devant la commission parlementaire des Travaux Publics, de l’Aménagement du Territoire, des Ressources en Eau et de l’Environnement, un état des lieux des initiatives en cours pour répondre aux préoccupations liées à la gestion de l’eau.

Selon le média arabophone El khabar, cette présentation a été l’occasion de souligner les efforts de collaboration entre les différentes régions, notamment à travers une mission d’information dans les wilayas de Tarf, Annaba, et Mila, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens.

Quels sont les projets et solutions en développement ?

Le ministre met en lumière plusieurs projets clés, dont l’extension des réseaux de dessalement et le recyclage des eaux usées. Parmi les initiatives majeures, le raccordement de la station de dessalement de l’El Tarf aux réseaux de distribution d’eau pour les wilayas d’Annaba et de l’El Tarf est particulièrement notable. De plus, l’Algérie se focalise sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation agricole et l’industrie, illustrant une approche multifacette face à la pénurie d’eau.

La gestion de l’eau en Algérie se heurte à des enjeux complexes, nécessitant une coordination étroite entre les différentes instances gouvernementales et une mise en œuvre efficace des projets annoncés. La stratégie nationale s’oriente vers une gestion durable des ressources en eau, en intégrant les technologies de pointe et en optimisant l’utilisation des ressources disponibles. Le succès de ces initiatives sera déterminant pour l’avenir hydrique de l’Algérie.

L’Algérie s’engage fermement à surmonter les défis liés à la gestion de l’eau à travers une série de mesures stratégiques et de projets innovants. La collaboration intersectorielle et le soutien continu des efforts de recherche et de développement sont essentiels pour réaliser la vision d’une gestion intégrée et durable de l’eau dans le pays.