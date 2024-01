Approché par la FAF, Zinédine Zidane aurait répondu à l’intérêt de l’Algérie

Désormais vacant, le poste du sélectionneur national est au centre de toutes les rumeurs et fantaisies. En effet, après l’officialisation du départ de Djamel Belmadi suite à la sortie des Verts au premier tour de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, le poste du sélectionneur est la nouvelle attraction de tous les médias.

Dans ce sillage, le journal français, L’Équipe, a sorti une information relayant la réponse de l’un des prétendants au poste de driver de la sélection algérienne.

Ainsi, selon l’Équipe, l’ancienne légende du football mondial, Zinédine Zidane, aurait refusé de prendre les rênes de l’équipe d’Algérie.

La même source a précisé que la fédération algérienne de football, FAF, a pris contact avec le principal intéressé pour le sonder et que ce dernier aurait décliné la proposition algérienne tout en soulignant » qu’il était flatté de l’intérêt porté par le pays de ses parents ! « .

Une information à prendre vraiment avec des pincettes puisqu’aucun des deux côtés n’a confirmé ou infirmé cette nouvelle.

Zidane : le rêve du retour de l’enfant du pays

Après un autre échec et un match d’une grande soirée encore manquée, c’était la soupe à la grimace pour de nombreux supporters de la sélection algérienne de football.

Le nouvel épisode cauchemardesque que les supporters des Verts ont vécu a été la confirmation d’une fin de génération qui a fait le bonheur du football algérien quelques années auparavant. Dans la foulée de la démission du sélectionneur national, Djamel Belmadi, un nom « très algérien » a commencé à circuler parmi les bruits de couloirs.

Il s’agit de Zinédine Zidane, le prodigieux joueur et entraîneur d’origine algérienne. Très tôt, la rumeur Zidane à la tête de l’équipe d’Algérie a commencé à chavirer plus d’un et a « redonner » de l’espoir aux plus pessimistes des supporters compte tenu de la légende qu’il est.

Sur les différents réseaux sociaux, la propagande a pris une importante place et continue de pousser pour le retour de l’enfant prodigieux du pays. Feuilleton à suivre…

