Approbation de la nomination du nouvel ambassadeur d’Algérie en France

Ce mercredi 10 aout 2022, le gouvernement français a approuvé la nomination de Saïd Moussi, au poste d’ambassadeur d’Algérie auprès de la République française. En effet cela a été confirmé et rendu public par le ministère des Affaires étrangères et la Communauté nationale à l’étranger, que le gouvernement français a donné son agrément, pour la nomination de Said Moussi, en « qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République française ».

Le diplomate Saïd Moussi, ancien ambassadeur d’Algérie en Espagne, a pris poste en juillet 2022, en remplaçant Mohamed Antar Daoud, qui était en poste à Paris depuis janvier 2020.

Qui est Saïd Moussi ?

Saïd Moussi était l’ancien chargé d’affaires économiques à l’ambassade d’Algérie à Paris. Il avait aussi occupé le poste de consul général dans la capitale française entre 2019 et 2021 avant d’être nommé ambassadeur d’Algérie à Madrid.

Suite à la crise diplomatique entre l’Algérie et l’Espagne, Saïd Moussi est rappelé à Alger le 19 mars 2022. Et ce, après le changement de la position espagnole quant au dossier Sahraoui et la normalisation des relations avec le Maroc.