Apprentissage de l’anglais : Algérie Télecom lance une appli mobile pour les enfants

Algérie Télécom a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle application mobile pour l’apprentissage de l’anglais en ligne. Ciblant les plus jeunes, cette initiative vise à offrir aux Algériens une plateforme pratique et accessible pour améliorer leurs compétences en anglais rapidement.

EduGato, la nouvelle plateforme en ligne pour apprendre l’anglais d’Algérie Télecom

« EduGato » propose un contenu pédagogique complet, comprenant des leçons interactives et des vidéos pour renforcer les connaissances des utilisateurs. L’application est disponible sur les smartphones Android et iOS, permettant ainsi à chacun d’apprendre l’anglais à son propre rythme, n’importe où et à tout moment.

En termes de tarification, l’abonnement à « EduGato » est proposé au prix de 3 300 DA pour une durée trimestrielle.

Le lancement de « EduGato » s’inscrit dans les efforts d’Algérie Télécom pour promouvoir l’éducation et l’apprentissage en ligne. Cette initiative est un pas important vers la démocratisation de l’accès à l’éducation et au développement des compétences linguistiques dans le pays. Cette démarche vise également à populariser l’anglais, qui devient petit à petit une des langues essentielles du pays.

La souscription se fait en agence, il suffit de se rendre à l’annexe la plus proche et de faire l’acquisition d’un ticket d’abonnement. Le client dispose ainsi de renseignements spécifiques sur son ticket à insérer sur la plateforme en ligne EduGato pour s’inscrire.

Tarikh el Djazair, une appli pour apprendre l’histoire d’Algérie

L’Algérie continue son périple vers la numérisation des services publics et tente par plusieurs moyens de démocratiser le phénomène auprès du peuple. Le développement d’applis mobiles, telles que « Tarikh el Djazair » par le ministère des Moudjahidines, témoigne de l’intérêt que porte le pays vers la transition vers la digitalisation.

Cette appli, lancée le 5 juillet, offre ainsi aux jeunes une plateforme interactive pour en apprendre plus sur les périodes de l’histoire algérienne, spécifiquement celle de la Guerre d’Indépendance.