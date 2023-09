La Ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique informe tous les acteurs économiques des récentes décisions de la Commission Nationale de Suivi de la Certification et de l’Apposition du label « Halal » sur les produits alimentaires importés en Algérie. Cette commission a établi une liste des produits alimentaires importés qui sont désormais obligés d’arborer l’étiquette « Halal ». Dans cet article, nous vous présentons les détails de cette décision importante pour les consommateurs et les importateurs.

La liste des produits alimentaires importés soumis à l’obligation d’afficher le label « Halal »

Les Produits Carnés : Cela inclut toutes les viandes et les produits à base de viande, qu’ils soient frais ou transformés.

Les Huiles et Graisses Animales : Les huiles et les graisses d’origine animale doivent également être étiquetées « Halal » pour être commercialisées en Algérie.

Les Confiseries, y compris le Chocolat : Les confiseries, telles que les chocolats, entrent également dans cette catégorie et doivent être certifiées « Halal ».

Les Boissons et les Biscuits : Les boissons non alcoolisées et les biscuits doivent être marqués « Halal » s’ils contiennent des ingrédients d’origine animale.

Les Additifs Alimentaires d’Origine Animale : Tout additif alimentaire d’origine animale ou contenant des éléments suspects en termes de « Halal » en raison de leur méthode de production doit être certifié pour la vente ou l’utilisation dans l’industrie alimentaire.

Les Produits Laitiers, y compris les Caséines : Les produits laitiers et les caséines importées doivent porter le label « Halal »

Tous Types de Fromages : Les fromages destinés à la transformation ou à l’industrie alimentaire doivent également être marqués « Halal ».

Les Produits pour Bébés et les Produits de Suivi : Les produits destinés aux nourrissons et les produits de suivi doivent respecter cette exigence de certification « Halal ».

La Levure : Même la levure doit désormais être certifiée « Halal » pour être importée en Algérie.

Quelles institutions peuvent renseigner les acteurs économiques sur cette certification « Halal » ?

Enfin, pour obtenir de plus amples informations sur cette décision et sur la certification « Halal » des produits alimentaires importés, les acteurs économiques concernés peuvent se tourner vers les institutions suivantes :