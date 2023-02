Applications mobiles Android : alternatives au chat vidéo Omegle

Omegle est actuellement un des sites de chat vidéo en ligne les plus populaires sur Internet. Le site existe depuis 2009 et pendant cette période, des millions de personnes ont profité de ses fonctions. De plus, il ne s’agit pas seulement d’utilisateurs ordinaires, mais aussi de blogueurs populaires et même de stars d’Hollywood.

Omegle a connu de nombreux hauts et bas au cours de ses 12 années d’existence. Tout comme son principal concurrent (du moins au début) — ChatRoulette. À ses débuts, le nombre d’utilisateurs quotidiens se comptait souvent en millions. Puis de nombreux analogues plus fonctionnels sont apparus, qui ont attiré une partie importante des utilisateurs. Nombreux sont ceux qui ont constaté que les alternatives à Omegle étaient beaucoup plus pratiques, offraient des fonctions plus intéressantes et utiles et étaient également plus sûres grâce à une bonne modération et à une assistance complète.

Les raisons pour lesquelles Omegle ne peut être considéré comme le chat vidéo parfait

Omegle (comme ChatRoulette) présente de nombreux inconvénients, que l’on peut énumérer à l’infini. Mais le principal d’entre eux est l’absence d’application mobile. De nos jours, il s’agit d’un défaut très grave, qui fait perdre au chat vidéo de nombreux analogues.

Pourquoi l’absence de l’application Omegle est-elle mauvaise pour les utilisateurs ? Nous pouvons citer plusieurs raisons :

Vous êtes continuellement attaché à un ordinateur ou à un portable. Ce fait en lui-même cause beaucoup de désagréments. Oui, vous pouvez utiliser la version web du site adaptée aux smartphones et aux tablettes. Mais c’est loin d’être la même chose qu’une application à part entière. Vous devez utiliser un navigateur, saisir l’adresse du site à chaque fois ou la rechercher dans les signets, etc. Et cela est très peu commode. Par exemple, dans de nombreux navigateurs, si vous faites glisser une page vers le bas avec votre doigt, elle se rafraîchit instantanément et la connexion est interrompue. Un seul mouvement négligent et vous perdez à jamais un interlocuteur intéressant. La philosophie même de la rencontre rapide sur Internet est défaillante. Pour commencer à chatter dans une application de chat vidéo, vous n’avez généralement que deux étapes à effectuer : 1 — tapez sur l’icône du programme pour le démarrer, 2 — cliquez sur le bouton « Démarrer ». Si vous le souhaitez, vous pouvez spécifier des paramètres de recherche supplémentaires, mais ce n’est pas nécessaire. La version Web exige davantage d’actions, dont un grand nombre, après avoir utilisé l’application, semblent carrément inutiles. Une perte de temps. Contrairement aux applications, les sites ne sont pas tous bien conçus pour les appareils mobiles.Une mauvaise mise en page, un emplacement incorrect, voire l’absence de certains éléments du site sont assez courants pour les versions mobiles, surtout sur les appareils non standard. Le site web d’Omegle est bien adapté, mais pas encore parfait. Il est vraiment peu pratique de l’utiliser sur un petit écran de smartphone.

En résumé, si vous choisissez entre deux chats vidéo identiques, dont l’un dispose d’une application et l’autre pas, le choix du premier est évident. La seule exception à la règle est si vous avez un vieux téléphone qui est plein de mémoire, ou si la version de votre système d’exploitation n’est pas supportée. Mais il s’agit là d’une situation rare et plutôt d’une exception à la règle.

Excellentes applications alternatives à Omegle avec des fonctionnalités plus étendues.

Info intéressante : il existe actuellement environ 8 000 services de rencontres en ligne dans le monde. La plupart d’entre eux sont des chats vidéo — des alternatives à Omegle.

Comme pour les applications de rencontre classiques, le secteur du chatroulettes a ses propres leaders et acteurs mineurs. Nous nous intéressons aux sites qui sont les plus populaires auprès du public. Parlons-en.

OmeTV

OmeTV — un chat vidéo anonyme populaire qui possède une version web opérationnelle, ainsi que des applications pour iOS et Android. Sur OmeTV, vous pouvez :

Réciser votre sexe pour une recherche plus précise de l’interlocuteur ;

Choisir la langue de communication ;

Activer la fonction de traduction automatique des messages dans la langue sélectionnée.

Au fait, vous pouvez envoyer des messages texte directement pendant une conversation vidéo. C’est confortable.

Les opérations sont très intuitives dans l’application : glisser vers la gauche — rechercher l’interlocuteur, glisser vers la droite — terminer la conversation. En outre, OmeTV utilise l’intelligence artificielle pour analyser le comportement des utilisateurs et, en cas de problème, les bannir rapidement. Cependant, à en juger par les critiques, l’algorithme se trompe souvent et bloque des personnes qui n’ont rien violé.

Omega

Un chat vidéo populaire pour Android, qui ouvre de nombreuses options pratiques aux utilisateurs :

Le chat en direct avec des interlocuteurs aléatoires du monde entier ;

Le chat par écrit pour ceux qui aiment commencer les rencontres par correspondance ;

Filtre par région et par sexe ;

Des cadeaux virtuels qui peuvent être offerts aux utilisateurs qui vous plaisent.

Omega opère dans plus de 100 pays à travers le monde, ce qui augmente considérablement les chances de faire une rencontre réussie. D’après les développeurs, la sécurité de la communication sur Omega est assurée par des algorithmes d’IA propriétaires qui repèrent toute violation des règles d’utilisation du chat vidéo et bloquent les contrevenants une fois pour toutes.

Tume

Tume — une application assez simple mais très fonctionnelle pour iOS et Android, qui offre aux utilisateurs plusieurs fonctionnalités pratiques :

Chat vidéo complètement aléatoire avec des inconnus ;

Un filtre de genre pour une recherche plus précise des interlocuteurs ;

Un chat textuel privé avec de nouveaux amis ;

Des cadeaux virtuels.

Il est intéressant de noter que sur Tume, en plus des interdictions habituelles concernant les insultes, les menaces et autres, il existe également une interdiction des sujets politiques. Si vous abordez activement la politique et que vous vous exprimez de manière assez vive, vous risquez d’être bloqué.

CooMeet

CooMeet — est l’un des chats vidéo les plus populaires auprès du public masculin et une alternative française à Omegle. Et ce, grâce au fait que la plateforme les met exclusivement en relation avec des filles. De plus, chaque fille confirme son identité lors de l’inscription, ce qui permet d’éviter les fausses annonces et les robots sur CooMeet.

Les autres caractéristiques intéressantes de CooMeet sont les suivantes :

Une version web pratique et des applications commodes pour iOS et Android ;

Des paramètres de recherche flexibles pour les interlocuteurs parmi les filles vérifiées ;

Une modération de haute qualité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;

Des discussions vidéo et textuelles ;

Une connexion de haute qualité même avec un internet lent ;

Un programme d’affiliation personnel dans lequel vous pouvez gagner de l’argent réel pour les utilisateurs invités.

En outre, CooMeet vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités et les outils gratuitement pendant la période d’essai.

HOLLA

HOLLA — est une application de chat vidéo populaire utilisée dans plus de 40 pays du monde. Elle vous permet de communiquer par vidéo, voix ou texte. Pour une sélection plus précise de l’interlocuteur, vous pouvez utiliser des filtres géographiques et de genre.

Parmi les fonctionnalités utiles de HOLLA figurent des filtres vidéo et des autocollants originaux qui permettent de diversifier la communication et de montrer votre propre créativité. La plupart des fonctionnalités de chat vidéo sont disponibles gratuitement. L’application n’est disponible que pour Android.

MeetYo

MeetYo est un chat en ligne pour Android, où vous pouvez rencontrer des interlocuteurs totalement aléatoires et trouver des personnes à proximité. L’application analyse votre position et essaie de vous mettre en relation avec ceux qui sont à proximité en ce moment même. Cela signifie que les chances d’une rencontre hors ligne sont beaucoup plus grandes.

À la différence de nombreuses alternatives à Omegle, MeetYo ne propose pas de chat vidéo. Il s’agit plutôt d’un chat vocal. Et c’est encore plus intéressant, car cela crée un effet de surprise et permet de ne pas se concentrer uniquement sur l’apparence lors d’une rencontre. Le reste de l’application n’est pas trop différent de la plupart de ses analogues.

Azar

Azar — un chat vidéo pour Android et iOS, où vous pouvez trouver des partenaires pratiquement partout dans le monde. Vous pouvez faire entièrement confiance au choix aléatoire de l’interlocuteur ou utiliser les paramètres de recherche :

Filtre par genre ;

Recherche par géolocalisation.

Pour diversifier votre communication, vous pouvez appliquer divers filtres et effets à votre vidéo, ainsi qu’utiliser la fonction de remplacement du fond.

Le chat vidéo Azar comprend une section Lounge qui ressemble davantage à une application de rencontre ordinaire, avec des profils d’utilisateurs complets que vous pouvez consulter et avec qui vous pouvez interagir.

Bilan : plus d’applications — plus de liberté

Les alternatives d’Omegle se concentrent de plus en plus sur les applications mobiles, et non sur le Web. D’ailleurs, il existe déjà des services qui fonctionnent exclusivement au format de programmes mobiles, et il est en principe impossible de les utiliser via un navigateur. Et c’est une tendance tout à fait logique — les sites deviennent dans ce cas superflus.

Aujourd’hui, les principales plateformes mobiles sont iOS et Android. La plupart des développeurs de chat vidéo publient des applications pour ces deux systèmes d’exploitation (bien qu’il y ait des exceptions). En outre, un autre acteur majeur est récemment apparu sur le marché — le système d’exploitation de Huawei appelé Harmony OS. Il est probable que nous verrons bientôt l’apparition de versions de programmes de chat vidéo pour celui-ci, car pour les développeurs, c’est une grande opportunité de couvrir le grand marché asiatique.

Par conséquent, nous pouvons dire avec confiance que les chatroulettes sans application mobile n’auront bientôt aucune chance d’être en corrélation avec les services multiplateformes. Et si l’application Omegle ne voit pas le jour dans les années à venir, le service pourrait perdre une partie importante de son public. C’est pourquoi les développeurs devraient s’attaquer à ce problème le plus rapidement possible.