Application mobile pour suivre les commerces ouverts durant l’Aïd : une première en Algérie

À l’approche de l’Aïd el-Fitr, le ministère du Commerce intensifie ses efforts pour assurer un approvisionnement fluide des produits de première nécessité. Lors d’une visite au marché de gros des fruits et légumes de Hattatba (Tipaza), le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché, Tayeb Zitouni, a dévoilé plusieurs mesures destinées à garantir un service continu pendant cette période festive.

Conscient de l’importance d’un accès ininterrompu aux biens essentiels, le ministère a mobilisé 54 128 commerçants pour assurer la permanence durant l’Aïd. Ce dispositif comprend :

6 829 boulangeries pour assurer la disponibilité du pain.

29 811 commerces de produits alimentaires, fruits et légumes.

543 unités de production , garantissant la disponibilité des produits essentiels.

Pour s’assurer du bon déroulement de cette permanence, 2 627 agents de contrôle seront mobilisés afin de veiller à l’application effective des directives. Le ministre a insisté sur le fait qu’ouvrir un commerce ne suffit pas : les commerçants doivent réellement proposer des produits et ne pas simplement lever le rideau sans service effectif.

Un outil numérique pour une meilleure accessibilité

Dans une première en Algérie, un nouveau service numérique sera lancé pour permettre aux citoyens d’identifier facilement les commerces de permanence pendant l’Aïd. Cette application offrira des informations détaillées sur les services disponibles par localité, facilitant ainsi l’accès aux commerces ouverts.

Mieux encore, ce système permettra aux citoyens de signaler les commerçants qui ne respectent pas leurs engagements, renforçant ainsi la transparence et l’efficacité du dispositif de contrôle.

Un soutien aux agriculteurs et une meilleure régulation des prix

Le ministre a également annoncé une initiative majeure pour soutenir les agriculteurs et stabiliser les prix des denrées alimentaires. Il a donné instruction à l’entreprise publique Magro d’acheter directement les produits agricoles auprès des agriculteurs. Cette démarche vise à réduire le rôle des intermédiaires et à proposer des prix plus accessibles aux consommateurs.

De plus, pour mieux gérer l’offre et la demande, des chambres de stockage réfrigérées seront mises en place dans les huit marchés de gros relevant de Magro. Cela permettra de stocker les produits en surplus et de les redistribuer en période de pénurie, limitant ainsi les fluctuations excessives des prix.

Un bilan positif pour le mois de ramadan

Concernant l’approvisionnement durant le mois sacré de Ramadan, le ministre a salué les efforts des agriculteurs et des commerçants, qui ont permis d’assurer une offre abondante. 880 produits alimentaires ont bénéficié de réductions grâce aux initiatives des opérateurs économiques du Conseil du Renouveau Économique Algérien.

Néanmoins, le ministre a rappelé que certaines pratiques illégales persistent. Il a dénoncé les tentatives de spéculation et de rétention de marchandises observées chez certains commerçants cherchant à maximiser leurs profits. À cet égard, les services de contrôle du ministère, en collaboration avec les forces de sécurité, ont mené des opérations strictes pour contrer ces abus et protéger le pouvoir d’achat des citoyens, conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune.

Une stratégie globale pour une économie plus régulée

Avec ces nouvelles mesures, le ministère du Commerce renforce son engagement à assurer un marché équilibré et accessible à tous. L’introduction d’outils numériques, la régulation des circuits d’approvisionnement et l’accent mis sur le contrôle témoignent d’une volonté d’améliorer le fonctionnement du marché national.

En garantissant un service continu durant l’Aïd et en renforçant les actions contre la spéculation, ces décisions marquent une étape importante dans la modernisation du secteur commercial en Algérie.