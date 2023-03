Application LG ThinQ™ UP : un intérieur intelligent qui s’adapte à tous vos besoins

LG Electronics (LG) a annoncé ce dimanche, 12 mars 2023, que le processus de mise à jour logicielle de ses appareils électroménagers ThinQ™ UP a récemment reçu la vérification d’UL Solutions, qui est une société mondialement respectée et spécialisée dans les sciences de la sécurité.

Première certification de LG relative aux mises à jour logicielles, cette nouvelle vérification confirme la fiabilité du traitement de mise à jour des fonctionnalités pour les produits, notamment le lave-linge, le sèche-linge et le réfrigérateur ThinQ UP 27 pouces de LG. D’ailleurs, elle intervient après l’obtention de la vérification de reproductibilité des algorithmes d’UL de l’intelligence artificielle Direct Drive (AI DD™) de l’entreprise.

Prévus pour être déployés dans le monde entier cette année après leur lancement en Corée du Sud en 2022, les produits ThinQ UP de LG peuvent être continuellement mis à niveau avec des fonctionnalités téléchargeables via l’application LG ThinQ. Ainsi, les appareils LG ThinQ UP peuvent évoluer pour répondre aux besoins toujours changeants des utilisateurs. Notamment grâce à leur capacité à ajouter de nouvelles fonctionnalités créées par LG sur la base de l’analyse du mode de vie et des habitudes d’utilisation des utilisateurs.

Les mises à jour logicielles, faciles à installer, sont disponibles à partir de l’application ThinQ, qui fournit même des recommandations de fonctionnalités personnalisées en fonction de l’historique d’utilisation et des préférences personnelles. Le concept d’appareils personnalisés ThinQ UP de LG signifie que les consommateurs peuvent profiter de toutes les dernières fonctionnalités sans avoir à se « mettre à jour » constamment pour un tout nouvel appareil.

L’application LG ThinQ UP s’adapte à tous vos besoins

En effet, les utilisateurs peuvent sélectionner les fonctionnalités ThinQ UP qu’ils souhaitent installer en fonction de leurs propres besoins et circonstances uniques. Les utilisateurs de lave-linge ayant des animaux domestiques à la maison peuvent souhaiter télécharger le cours Pet Care, qui a été personnalisé pour éliminer efficacement les taches et les odeurs liées aux animaux sur les vêtements.

En outre, Laundry Saver est une excellente option pour les cas où il est impossible de décharger le lave-linge dès la fin du cycle, car il maintient le tambour en mouvement pour éviter que les vêtements ne se froissent. Il peut même effectuer un rinçage ou un essorage supplémentaire après le cycle si nécessaire. De plus, les utilisateurs du réfrigérateur ThinQ UP peuvent ajouter le contrôle amélioré de la luminosité nocturne, qui règle l’éclairage du réfrigérateur la nuit pour obtenir une lueur plus douce qui ne fera pas mal aux yeux.

« La vérification d’UL Solutions confirme la continuité et la fiabilité de l’installation des mises à niveau personnalisées qui contribuent à rendre LG ThinQ UP – et l’expérience utilisateur qu’elles offrent – plus fiable et plus transparente », a déclaré Lyu Jae-cheol, Président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « LG présentera continuellement de nouvelles fonctionnalités ThinQ UP pour offrir une valeur différenciée et une meilleure vie à la maison », a-t-il encore rajouté.

Tout savoir sur LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company

LG Home Appliance & Air Solution Company est un leader mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions pour la maison intelligente, des solutions pour l’air, ainsi que des produits visionnaires dotés de LG ThinQ AI. En effet, l’entreprise crée diverses solutions avec ses technologies de base et de pointe et s’engage à rendre la vie meilleure et plus saine pour les consommateurs.

Et ce, en développant des appareils de cuisine, des appareils de vie, des solutions de CVC et de purification de l’air conçus de manière réfléchie. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace. Mais aussi, de nombreux avantages convaincants pour la santé. Pour plus d’informations sur LG, visitez le : www.LGnewsroom.com.

